El Arosa prescinde de uno de sus defensas más solventes

Uno de los hombres más destacados de las dos últimas temporadas, el central Aitor Díaz, no continuará la próxima campaña en el Arosa. Así se lo comunicaron desde la entidad al jugador en la noche del pasado martes, que ahora busca nuevo destino. El central se había mostrado como uno de los jugadores más solventes del equipo, siempre y cuando, le respetasen las lesiones. No fue la única baja que la entidad anunció ayer. De hecho, otro jugador que no continuará en el club arlequinado es el central Carlos Besada, salido de las categorías inferiores.

Besada estuvo la pasada campaña a las órdenes de Otero en el inicio de la temporada, aunque acabaría viajando hasta O Grove para jugar cedido, contribuyendo en el buen papel que desempeñó el Unión en Preferente.

El club da prácticamente por cerrado el capítulo de renovaciones a la espera de saber que va a suceder con los casos de Sergio Santos y Óscar, dos jugadores que quiere mantener pero que cuentan con ofertas que están estudiando.

La dirección deportiva se centrará ahora en completar el capítulo de fichajes con los que apuntalar la plantilla que pondrá a las órdenes de Jorge Otero en su segunda campaña como técnico arlequinado. Esas incorporaciones pasarían por dos hombres para la delantera y un defensa central zurdo, a los que se sumaría algún fichaje para el centro del campo en caso de que no renueven Sergio Santos y Óscar.

Por otra parte, el Villalonga anunció ayer las incorporaciones de dos jugadores procedentes del Portonovo. Se trata del defensa Nico y del mediocentro Brian, que se suman al fichaje del portero Marcos Bermúdez, que llegó a la entidad celeste desde A Illa.