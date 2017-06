Anxo se convierte en el primer fichaje del Arosa para la próxima campaña

Juan Ángel Vidal Pérez "Anxo" se ha convertido en el primer fichaje de la próxima campaña del Arosa. Así lo ha reconocido el club en un comunicado en el que explica que el jugador, que el pasado año militó en el Ribadumia, viene a reforzar la banda izquierda arlequinada. Anxo defendió los colores del Pontevedra o el Boiro antes de llegar al conjunto de Vilagarcía. La llegada del jugador de banda izquierda no será la única, ya que el club trabaja en la incorporación de dos o tres jugadores con un perfil muy determinado que les sirva para reforzar un equipo que, la pasada campaña, cuajó un buen papel y estuvo muy cerca de clasificarse para el play off de ascenso.

El fichaje de Anxo no es la única novedad en casa Arosa. La directiva ha llegado a un acuerdo con varios jugadores para cerrar su continuidad, un año más, en el proyecto que encabeza Jorge Otero. Esos jugadores son Sergio Lloves, Pablo Rivas y Alassane Sylla. Los tres fueron muy importantes en el esquema del técnico vigués la pasada campaña y acumularon muchos minutos de juego.

El club está pendiente de otras tres renovaciones, como son la de Aitor Díaz, Sergio Santos y Óscar. Con el primero se espera alcanzar un acuerdo en los próximos días. Más complicadas se antojan las renovaciones de los dos mediocentros. La buena temporada del primero y las perspectivas de crecimiento que ofrece el segundo han despertado el interés de muchos equipos por hacerse con sus servicios. El Arosa está interesado en la continuidad de ambos, pero, al igual que a su técnico en su día, les ha dado un margen de tiempo para que puedan negociar su futuro. En caso de que no se concretase ninguna de las ofertas que han llamado a su puerta, la entidad arlequinada les abriría las puertas.

Otra de las novedades que ha anunciado el Arosa es el nombre de los juveniles que se van a incorporar al primer equipo durante la pretemporada, con posibilidades de continuar durante la campaña. Los elegidos para ese papel son Aarón Santamaría, José María Pérez-Batallón e Ignacio Álvarez. Junto a ellos, el Arosa reincorpora a José Piñeiro, jugador que estuvo cedido la pasada campaña en el Santiago de Compostela en División de Honor. Este jugador también estará a las órdenes de Jorge Otero en el inicio de la pretemporada