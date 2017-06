El Madrid de veteranos se da un homenaje

El Real Madrid de veteranos se dio ayer un homenaje en A Illa, tanto por el interés que demostró, al conseguir reunir a cerca de un millar de personas para ver a muchos de los antiguos ídolos de la elástica blanca, como por la contundente victoria con la que superaron a un combinado de exjugadores del Céltiga reunido al efecto, un extremo que se acabó notando a medida que avanzaban los minutos.

Los madridistas solventaron el encuentro, al que llegaron prácticamente recién aterrizados, con un contundente 0-11, demostrando que jugadores como Tote, Iván Pérez, Toni Moral, Contreras, Pavón, Morán o Congo, retirados hace tan solo unos años, no solo mantienen el tono físico, sino que no han perdido mucha de la calidad que les llevó a disputar un nutrido grupo de encuentros en la Primera División. La expedición blanca estaba formada por 28 exjugadores, entre los que se encontraban el mítico Santillana (que acabó lesionado), Miguel Ángel, San José, Isidoro, Rubiñán o Sabido entre otros, aunque no todos ellos se acabaron vistiendo de corto. Los 28 forman parte de la asociación de exjugadores blancos y su presencia en A Illa ha sido posible gracias a la implicación de la peña madridista del municipio "Rey de Copas", y en particular, a su presidente, Benito González.

Los once goles de ayer los marcaron Morán (3), Iván Pérez (2), Javi Guerrero (2), Vallina, Julio César, Congo y Toni Moral, aunque la cuenta pudo ser mucho más amplia si no fuese por las buenas intervenciones de dos de los porteros isleños y si Geni no hubiese fallado una pena máxima que envió al palo. El equipo local se creó al efecto para este encuentro, y entre sus filas destacaban los nombres de los entrenadores Edu Charlín (Céltiga), Luis Carro (Ribadumia) o Antonio Señoráns "Pichino" (San Martín, así como nombres ilustres que han vestido la elástica del club isleño como Diego Gondar (exjugador y expresidente), Carolo (jugador que ha militado en todas las categorías del fútbol español), Toño, Nacho, Beni o Carmelo entre otros. Aunque intentaron plantar cara a los blancos, los isleños se fueron diluyendo a medida que avanzaba el encuentro, sobre todo, al no conseguir aguantar el físico del Real Madrid con un calor tan intenso como el que había ayer en A Illa.

Al final del partido, además de las fotos de rigor con sus rivales, los integrantes de la expedición madridista se trasladaron al Hotel Tamanaco, donde participaron en una comida organizada por la peña "Rey de Copas", antes de embarcar de nuevo en el avión con rumbo a Valdebebas.

Uno de los principales artífices de la presencia, por primera vez en la historia, del Real Madrid de veteranos en el césped del Salvador Otero fue el exportero Miguel Ángel. El ourensano reconocía ayer que "la amistad que me une con Benito ha permitido que pudiésemos acudir". Miguel Ángel era el único de la expedición que conocía A Illa, a donde acude cada vez que tiene una oportunidad, pero todos ellos quedaron sorprendidos con la belleza del entorno o con el impresionante puente que les une al continente. Así lo reconocían nombres como Sabido o San José, dos jugadores que acumulan más de 600 partidos en primera división entre los dos. Todos ellos alabaron las instalaciones deportivas de las que dispone el Céltiga, así como su ubicación, y bromearon con el calor, asegurando que "en Madrid era mucho peor, por lo menos aquí hace algo de brisilla".