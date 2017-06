Oumar Sidibé y Roberto Pazos continúan en el Arosa

El Arosa continúa con su carrusel de renovaciones. El club anunció ayer la continuidad de Oumar Sidibé, uno de los hombres importantes en el centro del campo, y de Roberto Pazos, el veterano cancerbero que ejerció de segundo portero durante la temporada pasada en los momentos en los que Sergio Lloves estuvo lesionado.

La confirmación de estas dos renovaciones vino acompañada de una baja, la del lateral Marcos Lorenzo, al que al club le ha dado la baja tras agradecerle los servicios prestados en las dos últimas temporadas.

Las continuidades de Sidibé y Roberto Pazos se unen a las ya confirmadas de Julio Rey, Suso Martínez, Manu Justo, Vitra, Fran Matos y Eloy Fariña, mientras que no volverán a vestir la zamarra arlequinada Marcos, Hugo Soto, Antón Vilas y Alberto Carballa.

La dirección deportiva, junto con el técnico Jorge Otero, continúan negociando la continuidad de varios jugadores al mismo tiempo que peinan el mercado a la búsqueda de cuatro o cinco fichajes que sirvan para apuntalar un equipo que la pasada campaña rozó, con la punta de los dedos, la clasificación para el play off de ascenso a la Segunda División B, un sueño que no se repite desde los años 90.