El Olívico manda en las aguas del Umia

Un palista del Rías Baixas de Boiro sortea la presa de As Aceñas, entre Vilanova y Meis. // Noé Parga

El Club Piragüismo Olívico se impuso ayer en la XXIII edición del Descenso del Río Umia, una prueba organizada por el Náutico O Muiño de Ribadumia y en la que participaron más de 250 palistas. Los vigueses dan el relevo, precisamente, a los anfitriones, que se habían impuesto en las anteriores ediciones, y superaron en la puntuación al Breogán de O Grove y al Náutico de Pontecesures, mientras el club organizador tuvo que conformarse con la cuarta plaza.

La prueba, la más concurrida de los últimos años, se caracterizó por el escaso caudal del río, una circunstancia que no ayudó mucho a los palistas, pero que no restó espectacularidad a la misma, en especial en puntos como As Aceñas, Pago Negro o Pontearnelas.

A nivel individual, destacó la victoria en K-1 de José Ramón Estévez López, del Náutico de Pontecesures. Estévez era la primera vez que participaba y fue capaz de llevarse el gato al agua en una edición que destacó por ser muy competida. El cesureño fue dejando rivales atrás, especialmente en las zonas de porteo, hasta que solo se quedaron él y los hermanos Breogán y Iago Monteagudo del Naval de Pontevedra, a los que superó por muy escasos segundos. Se da la circunstancia de que Breogán era el ganador de la XXII edición del Descenso.

En la categoría femenina, la victoria fue para Laura Pérez Porto, del Náutico de Miño, que dominó por completo la prueba, completando el cajón María Alonso del Piragüismo Olívico y Carla Sieiro, del Poio.

En la canoa masculina no hubo la competencia registrada en el Kayak. Damián González, del Piragüismo Verducido, pronto consiguió deshacerse de sus rivales para llegar con mucha diferencia a la línea de llegada de Cabanelas. En la segunda posición cruzó la meta el breoganista Miguel Fernández, completando el podio Rubén Paz, del Ría de Aldán. En la canoa femenina solo hubo tres participantes, venciendo la prueba la integrante del Náutico O Muiño María Pérez, que se impuso a Raquel Rodríguez del Portonovo y a Lara Outón del Breogán.

Los ganadores en las diferentes categorías fueron: en cadete masculino K-1, Iván Herrera (Olívico); cadete masculino C-1, Abel Dacosta (Ría de Aldán); juvenil masculino K-1, Miguel Ángel Liñayo (Olívico); juvenil masculino C-1, Manuel Fontán (Náutico O Muiño); veterano K-1, Antonio Polo (Xuvenil As Pontes); veterano C-1, Jesús Pérez (Aldán); cadete femenino K-1, Raquel Torres (Verducido); cadete femenino C-1, María Acosta (O Muiño); juvenil femenino K-1, Ángela Rodríguez (Breogán); y veterano femenino K-1, Mónica María Piñeiro (Fluvial de Avión).