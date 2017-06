Epi, Gasol y el posible regreso a los banquillos

El técnico madrileño tuvo un momento para departir con los participantes en el clinic, un momento en el que respondió a todas las preguntas que se le plantearon desde el público sin esconderse en ningún momento. Habló de aquellos jugadores que estuvieron a sus órdenes, como los talentos de Pau Gasol o Juan Antonio San Epifanio "Epi", y no esquivó la pregunta de un posible regreso a los banquillos. "Me he jubilado dos veces, pero puede que esta temporada me desjubile de nuevo".

Pero sobre todo abordó su interés por crear una liga universitaria en España, un proyecto al que lleva años dándole vueltas y tratando de convencer a todos los estamentos del deporte.