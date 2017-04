Ribadumia y Villalonga siguen adelante en la Copa

Los equipos de O Salnés cuajaron una buena ronda de Copa Diputación esta semana ya que hasta cinco de ellos consiguieron pasar ronda, a la espera de que escuadras como el Céltiga o el Unión Grove solventen sus encuentros, que todavía no se han disputado.



Los dos equipos de Tercera División que jugaron en la noche del pasado miércoles no dieron pie a la sorpresa. Ribadumia y Villalonga resolvieron sus encuentros con sendas goleadas. El club aurinegro se desplazó hasta San Miguel de Deiro, donde se midió a la UDSM, a la que endosó un contundente 0-6, con goles de Ánder, Hugo (2), Gabri, Agus y Borja Sáez. La mala noticia fue la grave lesión del juvenil Jony, que fue trasladado en ambulancia al Domínguez. Su próximo rival saldrá del encuentro entre el Domaio y el San Andrés.



Los celestes también se deshicieron sin problemas del Dorrón, con un contundente 0-4. Los goles los anotaron Manu Ramilo (2), Richi y Santi. Su próximo rival será el Campañó.



El Umia fue otro de los equipos que superó sin problemas a su rival, el Poio, al que venció por 1-5, con goles de Kimy, Juanjo Laíño, Nacho, José Castro y Jito. El contrincante con el que se encontrará en la siguiente ronda saldrá del encuentro entre Vilaboa y Estradense.



El San Martín superó al Portonovo, de mayor categoría, en su duelo en el campo de Vilaxoán por 3-1, goles anotados por Davor, Diego Lojo y Iago Ameneiro. Los vilaxoaneses esperan al ganador de la eliminatoria entre Amanecer y Bamio, que se disputará el día 12.



Por último, el Cambados no tuvo problemas a la hora de superar al Marcón, al que le endosó un contundente 2-5, con tantos de Nico Conde, David Rial, Cheri, Álvaro en propia puerta y Fito. El próximo rival con el que se va a encontrar en la Copa Diputación será el vecino Sanxenxo, que eliminó al Soutomaior.