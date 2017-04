El Cambados busca cerrar su viaje a la fase de ascenso

El Establecimientos Otero se mide mañana, a partir de las 16.00 horas en San Tomé, a un rival directo en la lucha que mantiene por cerrar su clasificación para la fase de ascenso. Para los de la villa del albariño, el partido va a resultar clave, ya que de conseguir la victoria, conseguirían la clasificación matemática para ese objetivo. Una derrota, en cambio, complicaría esa disputa, ya que dependerían de los resultados que se den en otros encuentros de la última jornada, en la que los cambadeses descansan.



En el club son conscientes de que dependen de sí mismos para conseguir el objetivo inicial de clasificarse para la fase de ascenso, a lo que se suma que se medirán al Monte Porreiro en casa, lo que supone un plus a su factor.



El equipo cambadés va a formar con Rafael Taboada, Fernando Padín y Guillermo Sánchez, que se encuentran muy motivados para conseguir la victoria, aunque son conscientes de que no será una tarea sencilla, ya que el equipo de Pontevedra también se juega alcanzar los puestos de play off de ascenso.



Otro equipo que ha luchado por alcanzar esos puestos de play off ha sido el Vilagarcía Cocinas Bulthaup al que le restan todavía tres encuentros por disputar. Este fin de semana viajarán a Irún para medirse al tercer clasificado, el Leka Enea. Una victoria les metería en la lucha, pendientes de disputar dos encuentros en la última jornada ante Progreso y Móstoles.