Una nueva ilusión llamada Vilarousa

La nómina de clubes deportivos de Vilagarcía se ha visto ampliada con la irrupción del Vilarousa. Un colectivo singular en la localidad por ser el único existente de gimnasia rítmica. Detrás de esta iniciativa se encuentra la entrenadora Sandra Estrada, una de las referencias en la enseñanza a nivel autonómico. Con 27 licencias federativas el Club Vilarousa está experimentando un crecimiento constante desde que empezara a germinar hace dos años con una escuela en el Liceo Casino. Incluso hay niñas que vienen desde Rianxo para poder practicar su deporte favorito.

La gimnasia rítmica ha llegado a Vilagarcía para quedarse. De ello se encargará un club de reciente creación que lleva por nombre Vilarousa y que ha sabido ocupar el vacío existente haciéndose acreedor de la confianza de un número creciente de niñas y familias por su buen hacer y capacidad.



Desde su puesta en marcha a su primera victoria en una competición por equipos lograda el pasado domingo en O Grove ha habido un proceso gradual. Todo empezó a rodar al abrigo del Liceo Casino. Las escuelas de gimnasia encontraron en Sandra Estrada a su verdadera catalizadora. Con una capacidad como entrenadora más que demostrada, su formación y buen hacer pronto despertó el gusanillo por la gimnasia en las niñas.



Todo empezó hace dos años. Sandra estrada, tras completar un ciclo con una enorme labor de promoción y puesta en marcha en A Illa con el Club Arousa, decidió volver a compatibilizar sus labores como árbitro y jueza con la atención a una escuela de iniciación en Vilagarcía. El Liceo Casino abrió sus puertas y todo comenzó a fluir de manera positiva. "Necesitaba volver a tomar contacto con una escuela de gimnasia. Me apetecía más que la competición propiamente dicha porque además requiere de una dedicación y un tiempo del que no disponía", asegura la entrenadora.



Desde entonces cada vez son más las niñas que, desde edades muy tempranas, desarrollan habilidades como la coordinación, la elasticidad o la psicomotricidad con la gimnasia rítmica como plataforma. Incluso algunas vienen a propósito desde Rianxo para practicar su deporte. Y como no podía ser de otra manera, todo ese trabajo derivó en la creación de un club que lleva por nombre Vilarousa y que ya ha irrumpido con fuerza en el panorama gimnástico en base a una línea de trabajo exhaustiva y una metodología basada en la capacidad de sus entrenadoras.



Y es que la asturiana Sandra Estrada ha sabido rodearse además en el cuerpo técnico de la nueva entidad de aquellas que en su día fueron sus pupilas en los inicio del Club Arousa de A Illa. Con una didáctica eficaz y adquirida a base de muchas horas de tapiz, la enseñanza al detalle se convierte en el quehacer en cada entrenamiento.



El pasado fin de semana el Vilarousa tuvo su bautismo competitivo con la invitación al torneo celebrado en O Grove y organizado por el Club Viqueira. Allí también estuvieron otros clubes y escuelas de la comarca como el Grand Jeté de Cambados el Club Arousa además de otros competidores de ámbito autonómico. Comenta Sandra Estrada que "desde diciembre nos pusimos a entrenar con mayor exigencia para este torneo. No queríamos un torneo de tanto nivel para ser nuestra primera vez, pero la verdad es que estamos contentas porque ganamos en categoría prebenjamín con Nahia Parada, Alexandra Piñeiro, Alicia García, Daira Portas, Sara Patiño y Daniel Rey".