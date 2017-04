La financiación es otro caballo de batalla

Como todo club que empieza de cero, el Vilarousa no es una excepción. Las necesidades de material, ropa para competir y el pago de las licencias federativas obliga a contar con un dinero del que no se dispone de no ser por la buena voluntad de las familias.



La búsqueda de ayudas centra también buena parte del trabajo que requiere la gestión de un club. En este sentido la cercanía con las familias de las niñas ha brindado la posibilidad de contar con alguna ayuda, como la de GP Automoción. Pero mejorar las condiciones de trabajo requiere de una inversión que el club todavía no dispone.



La participación el pasado domingo en O Grove sirvió también para mirar con envidia sana la disponibilidad del flamante pabellón de Monte da Vila para practicar gimnasia, así como de un tapiz de primer nivel para el desarrollo de las coreografías.