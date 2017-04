Un triunfo que sabe a salvación

El Rasoeiro confirmó virtual, que no matemáticamente, su permanencia al imponerse al colista Carballal en un mal partido, lento y plagado de imprecisiones por parte de ambos, y que se decantó en la segunda parte cuando los grovenses impusieron su físico.



Y eso que comenzaron mejor los vigueses, con un juego más fluido ante un Rasu frío, más pendiente de los dos cambios ataque-defensa que de darle continuidad al juego. Fue así que el Carballal mantuvo la iniciativa en el marcador, si bien con rentas mínimas, ante un Rasoeiro bloqueado. No fue hasta el minuto 13 que el Rasu se puso por primera vez arriba (5-4), y esa iniciativa en el marcador ya no la perdería. El resto del primer tiempo fue un cúmulo de despropósitos. A falta de siete segundos Borja le devolvía al Rasu la renta de dos al descanso (9-7).



El inicio de la segunda parte resultó decisivo. El técnico visitante ordenó un cambio defensivo a 5-1, incluso 4-2 por momentos, subiendo la defensa. La decisión allanó el camino del Rasu, más acostumbrado ahora a leer este tipo de planteamientos, y la envergadura de sus hombres se impuso a la hora de penetrar en una defensa que ahora sí ofrecía huecos. Atrás Noya empezó a aportar en portería y la intensidad del 6-0 subió un punto que fue decisivo. En ese cuerpo a cuerpo los grovenses, amparados en su potencial físico, salieron airosos (14-9). El Carballal, preso de la ansiedad, repetía errores y acabó desviando la frustración hacia la pareja arbitral, mientras el Rasu vivía un final plácido ante un rival que fue lo más flojo que pasó por O Grove.



Con cuatro jornadas por disputarse los grovenses sólo descenderían si pierden todos sus partidos y Octavio o Lavadores ganan los suyos -porque el Carballal, matemáticamente, ya no les puede dar caza--, y dada la entidad de sus rivales con algunos jugando por el ascenso, la situación se antoja prácticamente imposible.