Una victoria que puede valer por un ascenso

El Amanecer consiguió ayer una victoria que le permite avanzar en el objetivo de conseguir el ascenso a Preferente. Los de Ricardo Dios sumaron en un campo tan complicado como el de A Bouza y ante un rival directo, el Umia, que no queda descartado para la lucha, pero que queda tocado de cara a los cinco encuentros que restan para el final de la campaña.



Umia y Amanecer mostraron que en el encuentro había mucho en juego, apostando por la intensidad y por pelear cada balón dividido para quien los tres puntos cayesen de su lado. El juego directo fue una constante con la que se generaron ocasiones y más de una jugada polémica.



El primero en golpear fue el equipo local. Apenas se había cumplido un cuarto de hora cuando Rubén centró desde la banda izquierda, Jito tocó en el segundo palo y Chu abría el marcador. Pese al tanto, los visitantes no se amilanaron y muy pronto encontraron no sólo la igualada, sino también la remontada.



El empate llegó en un balón largo en el que Melchor se aprovechó de un error de la zaga local para superar a Eloy. Era el minuto 21, y tan solo tres minutos después, Dani Arosa transformaba un penalti excesivamente riguroso cometido por Chiño sobre el mismo.



Por delante en el marcador, los grovenses no hicieron muchas concesiones a un rival que acusó el golpe. Pese a ello, los locales estuvieron cerca de igualar la contienda, pero Vila se lució en una mano a mano con Pablo Porta y en un centro chut de Juanjo.



Consciente de lo que había en juego, el Umia salió en la segunda parte a morder, Chu avisó a los pocos segundos de reiniciarse el encuentro, justo antes de que Juanjo anotase la igualada en el minuto 47 al rematar una falta lateral que ya había impactado en el larguero.



Los locales se lanzaron a por el triunfo, con un Amanecer que aguardaba su ocasión a la contra. Dani Arosa vio cómo le anulaban un gol por falta al meta Eloy. El portero falló en el minuto 72 en una falta lateral, permitiendo que Miki cabecease a la red y anotase el 2-3 que acabaría siendo definitivo.



Los locales lo intentaron hasta el final, pero el Amanecer supo administrar la ventaja a la perfección y sumar tres puntos que le ponen en el camino de la Regional Preferente.