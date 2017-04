Remontada con visos de permanencia

El Villalonga se acerca al objetivo de la permanencia después de sufrir un gran susto ante el recién descendido Dubra, que se adelantó en el marcador en una pésima primera parte de los locales. La reacción en la segunda parte permitió a los celestes darle la vuelta al marcador y con ello lograr tres puntos que le permiten acariciar la salvación tras los conseguir los últimos nueve puntos en juego.



Al Villalonga le costó entrar en el encuentro, muy aletargado, impreciso en el juego, sin ideas, llegando tarde a los balones divididos, como si los tres puntos no fuesen importantes, mientras el Dubra con más orgullo y nada que perder comenzó a aprovecharse de la situación, animados principalmente porque su rival en defensa se mostró como un flan, con demasiados regalos a su rival. El primero de ellos se produjo al cuarto de hora cuando Iván Parada tenía el balón en sus pies, resbaló ante Adrián, se recuperó y en su intento de regatearlo casi introduce el esférico en su propia portería, concediendo un milagroso saque de esquina. En ataque, el equipo de Antonio Fernández apenas aparecía, todo lo contrario que su rival que, en un nuevo regalo defensivo, la zaga permitió que el balón le llegase a Eloy que, con Iván Parada fuera de sitio, sólo tuvo que empujar el esférico desde fuera del área para hacer el primer gol del encuentro.



Al técnico local no le gustaba lo que estaba viendo y pocos segundos después del gol mandó calentar a Santi Padín y Pablo Mota para tratar de revertir la situación y el órdago pareció tener efecto, ya que el equipo comenzó a desperezarse en ataque, aunque entonces fue cuando apareció la precipitación con balones en largo que la defensa visitante resolvía con acierto. Ni siquiera las jugadas a balón parado fueron efectivas para un Villalonga que se marchó al descanso con la sensación de que habían hecho una de las peores primeras partes de la temporada.



Antonio Fernández no esperó para modificar el dibujo táctico, volviendo a la defensa de tres centrales con Ronald y Cerqueiras en las bandas y dando entrada a Pablo Mota y Aarón Paredes y esta vez sí, el Villalonga fue el Villalonga, con más intensidad, más ganas e ímpetu. A los dos minutos de juego ya empataba el partido con un balón suelto en el área que Aarón Paredes remató al fondo de la portería.



El conjunto celeste comenzó a dominar el encuentro, mientras el Dubra parecía acusar el cansancio y ya no lograba estar tanto tiempo en el campo del conjunto local como en la primera mitad. Aún así, el gol de la remontada se hacía esperar. No llegó hasta el último tramo del encuentro con una gran jugada de Javi Pazos por banda que, tras irse de dos rivales, logró el tanto que sentenciaba el partido, principalmente por que el Dubra ya hacía tiempo que había desaparecido del partido.



El triunfo permite al Villalonga meter distancia con los puestos de descenso, sobre todo, con aquellos que, previsiblemente, se van a ver afectados por los arrastres que se registren en la 2ªB. Además, los resultados que se registraron en otros campos le acabaron favoreciendo, ya que amplía su ventaja con gran parte de los rivales directos que mantiene en esa lucha.