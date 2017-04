Un mal momento para fallar en casa

La máquina del Arosa comienza a fallar. Si en Compostela se llevó un duro revolcón, ayer en A Lomba sufrió una nueva derrota ante un rival directo, una derrota de esas que suele doler por la forma en la que se sufre, viendo como el rival siempre encuentra la forma para frenar tus ataques y aprovecha las escasas ocasiones que genera. Es cierto que el tanto pudo ser en fuera de juego, pero los arlequinados apenas crearon ocasiones claras para conseguir la igualada. A ello se une la grave lesión de Eloy Fariña que, en los últimos instantes, se llevó un codazo de Borja Facal en la cara dentro del área que le destrozó el pómulo, por lo que acabó en el hospital. El árbitro no entendió la jugada como penalti.



Con las dos derrotas consecutivas, el Arosa se cae de los puestos de play off y se queda en la sexta plaza de la clasificación.



Nada más arrancar el encuentro el Arosa gozó de la primera oportunidad, con un centro de Hugo Soto que acertó a desviar un defensa antes de que Sylla pudiese rematar. El saque de córner posterior finalizaba con un disparo de Antón Vilas que se iba lamiendo el palo de la portería de Cristopher. Tan solo habían transcurrido dos minutos de juego, pero el encuentro se presentaba muy atractivo, con un Arosa queriendo llevar la iniciativa mientras el Bergantiños apostaba por la verticalidad que le ofrecían sus hombres de arriba.



En el minuto 6, una cabalgada de Sylla por la banda derecha finalizaba con un centro al corazón del área, donde Antón Vilas controlaba el balón y soltaba un zurdazo que se iba lamiendo la cruceta. Pese a las ocasiones rivales, el Bergantiños no se arrugó, y buscó la portería de Sergio LLoves en una carrera de Iago Blanco cuyo centro atrapó el meta arlequinado en el minuto 10.



El partido se convirtió en un toma y daca constante, prácticamente sin descanso, en el que ambos equipos trataban de buscar la meta contraria. Sylla tuvo la ocasión de adelantar al Arosa en el minuto 34, al plantarse solo ante Cristopher tras un pase espectacular de Julio Rey, pero el delantero arlequinado se entretuvo demasiado y permitió a Iago López llegar para evitar el disparo.



El delantero senegalés la volvió a tener en el minuto 38 a la salida den un córner. El arlequinado cabeceó con intención entre una nube de jugadores, pero Cristopher le adivinó la intención y atrapó con solvencia el balón.



La segunda parte arrancó con buenas noticias para los visitantes. Un balón a la espalda de los centrales le llegó a Rodri, que en posición más que dudosa, se plantó solo ante Lloves y le batió con un disparo raso y certero.



El propio Rodri estuvo cerca de ampliar la ventaja en el minuto 49, pero su cabezazo al saque de una falta se fue demasiado alto. Otero movió el banquillo para buscar mayor profundidad por banda con Eloy Fariña, pero el Arosa no acababa de carburar y encontrar el camino hacia Cristopher. De hecho, el Bergantiños se encontraba muy cómodo y apenas sufría en defensa. Los coruñeses mostraban oficio y obligaron a Lloves a salir a los pies de Rodri tras una bonita contra llevada por Iago Blanco.



Los visitantes pudieron sentenciar el partido en el minuto 67 en una contra espectacular que dejó a Iago Blanco solo ante Lloves. El delantero del Bergantiños se llenó de balón y permitió al meta desviar su disparo con una parada de libro. Jorge Sáez no supo finalizar después la jugada a puerta vacía.



La ocasión pareció espabilar al Arosa, que en una incorporación del lateral Marcos por la izquierda en el minuto 68, sacó un buen centro que Cristopher no consiguió atrapar. El balón le cayó a los pies a Antón Vilas, que en posición muy forzada, la lanzó por encima del marco contrario.



Sin embargo, era el Bergantiños el que manejaba los tiempos del encuentro, defendiendo sin agobios y gozando de algunas ocasión para ampliar su ventaja como el gol de Iago Blanco, una semivolea espectacular, que fue anulado por fuera de juego.



El encuentro fue decayendo en calidad, con el Bergantiños parando de manera constante el juego para dejar que los minutos se fuesen consumiendo, mientras el Arosa se desesperaba sin encontrar una fisura en la defensa visitante. En el minuto 86, Pablo Rivas estuvo cerca de introducir el balón en su propia portería tras una bonita jugada de Rodri por banda izquierda.



Los últimos instantes, el Arosa consiguió encerrar al Bergantiños en su área, aunque con más corazón que cabeza. Los arlequinados colgaron varios balones, pero o eran rechazados por la defensa o los delanteros no acertaban a rematar con acierto. Sylla y Eloy Fariña tuvieron sendos cabezazos en el descuento que el meta visitante acabó atrapando sin grandes apuros. Pero la más clara fue para Sidibé, que remató de cabeza un centro de Julio Rey desde la izquierda que se fue rozando el larguero. Fue la ocasión con la que se acabó cerrando el partido.