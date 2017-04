Jorge Otero: "Lo más justo hubiese sido el empate"

El técnico del Arosa, Jorge Otero, apuntaba ayer que "fue un partido muy igualado, con muchas interrupciones en el que costaba coger el ritmo. Ellos son un buen equipo, que esperaba a salir a la contra para robar, y el partido se acaba decidiendo en una jugada en la que creo que Rodri estaba adelantado a la defensa. Esa jugada marca el partido



La imagen mejoró con respecto a la anterior derrota, señala Otero. "Creo que no fue lo mismo que en el encuentro contra el Compostela; hoy lo intentamos, presionamos pero encontramos a un equipo al que no era fácil crearle ocasiones, porque acumulaban mucha gente atrás y replegaban sobre su medio campo. Seguimos insistiendo y lo más justo hubiese sido un empate. No hicimos muchas ocasiones pero creo que tuvimos alguna oportunidad clara".



El Arosa también perdió la imbatibilidad en A Lomba, pero el técnico recuerda que "esto está muy comprimido y todavía quedan seis encuentros".