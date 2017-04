El Céltiga tendrá que seguir sufriendo

Negreira y Céltiga se medían en un partido de importancia capital para escapar de los puestos de descenso. Aquel de los dos que consiguiese la victoria tendría mucho camino andado, y ese no fue otro que el equipo local, que con el triunfo de ayer ante los isleños, consigue superar a dos rivales directos, de forma consecutiva, en la lucha por mantenerse en la Tercera División la próxima campaña.



Los coruñeses, además, cortan la buena racha del Céltiga, que se queda con cinco puntos por encima del descenso, por los ocho del Negreira que llega a la fase final de la campaña con mucha moral. Los locales tiraron de oficio durante todo el encuentro y golpearon en los momentos más importantes, rentabilizando muy bien su pegada.



El choque comenzó con el Céltiga rondando la portería local. Los de Edu Charlín tuvieron la primera gran ocasión del encuentro, con un disparo de Diego que obligó a Mario a estirarse para evitar el tanto.



No obstante, tras la primera ocasión visitante llegaría el primero de los locales, obra de Chiño, que aprovechó un balón filtrado de Capelo para regatear a Marcos Bermúdez y definir a placer con la portería vacía. Pudo ser peor para los isleños, ya que Ángelo pudo hacer el segundo, pero su testarazo se fue lamiendo el poste del meta visitante.



El Negreira, con viento a favor, decidió ceder el balón al Céltiga, buscando una contra que le permitiese cerrar el encuentro, aunque apenas se le presentaron esas ocasiones ante un Céltiga que trataba de superar el entramado defensivo local sin mucho acierto.



En la segunda mitad, el Céltiga reaccionó, y estuvo cerca de empatar con un disparo de Paco que se fue al lateral de la red. A 25 minutos para el final, un libre directo de Jacobo Tato le cayó a Quintairos, que puso el segundo en el luminoso. En el descuento, el Céltiga maquilló el marcador con un gol de Diego. Con la victoria, el Negreira asciende a la undécima plaza con 44 puntos, mientras que el Céltiga cae a la 14º, en la que se queda con 41 puntos.