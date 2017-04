Pontecesures es la mejor cantera

El Náutico de Pontecesures puede presumir de ser la mejor cantera de piragüistas de España. Por segundo año consecutivo, el club ha conseguido alzarse con el título en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas infantil y cadete, que se celebró ayer en las aguas del río Guadalquivir, en Sevilla.



La entidad comenzó la competición en las inmediaciones de La Cartuja con el objetivo de pelear por estar en lo más alto del podio ante equipos con mucho mayor potencial, y sobre todo, con mejores instalaciones para sus deportistas. Los buenos resultados de los diferentes integrantes de la expedición acabaron provocando que la mejor puntuación final fuese la del club cesureño.



El máximo responsable de la entidad, Ángel Barreiro, apuntaba ayer que "este logro no se trata de un hecho aislado, sino que demuestra que la entidad está realizando un importante trabajo en la captación de jóvenes promesas en este deporte, ya que no solo se ha ganado dos veces de forma consecutiva, sino que llevamos años estando en los más alto de la clasificación".



El técnico del club cesureño recuerda que la entidad se encuentra en pleno crecimiento, con la puesta en marcha de la escuela de verano, a través de la cual, llegan muchos de los niños que acaban formando el equipo con el que se han conseguido estos logros.



El club también puede presumir de haber conseguido el Campeonato Gallego, y este año, se alzó con la victoria en la primera prueba de la categoría masculina de jóvenes promesas. Del club han salido varias promesas importantes en los últimos años, como son los casos de Camilla Morison y Raquel Dacosta, que ya han participado en competiciones a nivel internacional con buenos resultados y están llamadas a alcanzar importantes objetivos en el futuro.



Las buenas noticias en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas disputado en Sevilla no solo se circunscriben al Náutico de Pontecesures.



El Náutico de Ribadumia también regresaba ayer a Galicia con un título de Campeón de España, el conseguido en la categoría cadete masculina C-1 5.000 metros que logró Manuel Fontán.



Los resultados en aguas de Sevilla vuelven a demostrar que el piragüismo arousano goza de buena salud, y sobre todo, cuenta con talento de futuro para dar grandes alegrías