Papeleta complicada para el Céltiga

El Céltiga viaja a Negreira (18.00 horas) para medirse a un rival de su misma liga, y que en estos momentos, se encuentra igualado a puntos con los isleños. Edu Charlín no augura un encuentro sencillo, ya que el Negreira, pese a encontrarse en la zona baja de la clasificación, cuenta con hombres resolutivos en la parcela ofensiva, como Stefan, Quintairos, Capelo o Tato, así como con jugadores muy veteranos y curtidos en defensa, como es el caso de Amoedo, Pignol o Ángel. A estas dificultades se suma la solvencia de los coruñeses en su campo, donde solo han sufrido dos derrotas y recibido 10 tantos en contra. Charlín no podrá contar con Berros, Luis Alberto y Ramón, al estar lesionados.