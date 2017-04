A un paso de finiquitar la permanencia

El Calmear Rasoeiro recibe esta tarde en el Nuevo Monte da Vila (18.00 horas) al colista Granitos Ibéricos Carballal en un partido clave que puede finiquitar virtualmente su permanencia en primera. Y es que a falta de cinco jornadas, con un colchón de cinco puntos sobre el descenso y dados los enfrentamientos directos que quedan, una victoria de los grovense les garantizaría prácticamente su permanencia un año más en categoría nacional.



Cara al choque Quito Parada cuenta con todos sus efectivos, incluido Santi, que vuelve tras su lesión de nariz. Plantel y técnico son muy conscientes de la importancia del envite: "va a ser nuestra mejor ocasión de finiquitar la permanencia -afirma Quito Parada-, pero va a ser un partido muy complicado, porque ellos son un equipo con mucho oficio, portería bien cubierta por Llamazares, buen contragolpe con extremos rápido y un juego combinativo alegre con una primera línea que constantemente está intercambiando posiciones". "Cierto -añade el técnico grovense- que en estas última jornadas están notando las bajas de Cerillo y Abel por lesión, pero aún así siguen siendo tremendamente competitivos: empataron hace poco en A Cañiza, o han caído de muy pocos goles ante equipos de la zona alta como el Novás o el Seis do Nadal".



Además los vigueses llegarán apremiados por su posición en la tabla, sabedores que por O Grove pasa quizás una de sus últimas opciones para asirse a la categoría, y eso les convierte en doblemente peligrosos: "Seguro que tienen este partido marcado en rojo en su calendario -apunta Quito Parada-, para ellos es casi un todo o nada, y lo van a pelear de lleno hasta el final". Y el técnico meco advierte: "luego a ellos les espera un buen calendario y a nosotros nos quedarán tres partidos fuera y tan sólo uno en casa".



Quito Parada tiene muy presente lo ocurrido en la primera vuelta en que cayeran con estrépito en Vigo (34-28): "entonces llegábamos también, como ahora, en un buen momento para poner de tierra de por medio con la zona baja, y nos endosaran una derrota que fue la que más daño nos hizo anímicamente en toda la temporada". "Tenemos que aprender de aquel partido -apunta-, asegurar la circulación y no hacer concesiones con pérdidas de balón porque ellos las aprovechan muy bien en las contras".



Mientras, en segunda autonómica, el Circuitos Galicia Asmubal continúa con su periplo ante equipos de la zona baja en el que le toca en esta ocasión medirse hoy a Lucus en Coirón (19,15 horas). Los de David Parcero buscarán una cuarta victoria consecutiva que les acerque a esa quinta plaza del Deza que le aventaja en tres puntos. El Lucus es de los equipo que pierde enteros a domicilio por lo que se prevé un partido asequible para los meañeses que ya se impusieran en la primera vuelta en Lugo por 25-28. Cierto que el condicionante físico pesa en los de David Parcero, muy justos de piernas en los tramos finales de partido, pese a los cual intentarán hacer valer su fortaleza defensiva, no en vano son, con un promedio de tan sólo 23 goles encajados, la segunda mejor defensa de toda la segunda autonómica.