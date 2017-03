Vilagarcía vuelve a soñar con la élite

Detrás del éxito conseguido por el Cortegada con su clasificación para la fase de ascenso a Liga Femenina se encuentran otros méritos añadidos de casi tanta repercusión como la presencia en la pelea final por una de las dos plazas a la máxima categoría.



Desde el curso 2010/11 no está el club vilagarciano entre la élite del baloncesto femenino nacional. Han sido seis temporadas de un largo peregrinar por la Liga Femenina-2 con los problemas económicos condicionando todos y cada uno de los movimientos de la directiva. Esos mismos problemas que en la temporada 2012/13 obligaron a renunciar a la presencia en la fase de ascenso, pese a quedar campeonas de la liga regular. En esta ocasión no será así y el equipo entrenado por Rubén Domínguez ya ha confirmado su clasificación, pero sobre todo su participación, en la fase de ascenso que tendrá lugar en León entre el 20 y el 23 de abril.



La buena temporada realizada se ha traducido en una asistencia creciente a los partidos en Fontecarmoa. En ello también ha tenido su influencia el resultado de la fusión de las tres estructuras de baloncesto base con mayor tradición en Vilagarcía. Ahora más de 500 niños y niñas han encontrado en el Cortegada el equipo al que seguir cada fin de semana que juega como local.



El club ya ha dejado claro además que su presencia en León irá cargada de ambición por conseguir una de las dos plazas de ascenso. Para ello quedará por delante un sistema de competición de dos grupos de cuatro equipos que jugarán en formato de liguilla un total de tres jornadas por grupos. A su término, los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos se medirán de manera cruzada en las semifinales para decidir que dos equipos contarán con derechos deportivos el próximo curso en Liga Femenina-1.



Hasta la capital leonesa se desplazará un nutrido número de aficionados vilagarcianos para pelear por un ascenso para el que ya conoce a siete de los clasificados a la espera de decidir la cuarta plaza en el grupo A entre el Ibaizábal y el Joventut con el Arxil con menos opciones.



Precisamente León se puede convertir ese fin de semana en la capital del júbilo del baloncesto arousano puesto que ese sábado 22 también juega en la capital del Bierzo el Cambados Cidade Europea do Viño 2017. Un partido ante el Agustinos al que, tal y como están sucediendo los acontecimientos, se puede llegar con la plaza de ascenso a LEB Oro en juego.