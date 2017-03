A un paso de entrar en el "Club de las 10"

El Cambados Cidade Europea do Viño tiene mañana en Navarra la posibilidad de pasar a formar parte de un selecto club en la historia de la LEB Plata. Se trata de un colectivo con un número muy reducido de componentes y que han pasado a la historia de la categoría por méritos propios. Enlazar diez victorias consecutivas en liga regular es la cuestión diferencial en una competición en la que el equipo de Manu Santos está a un solo paso de derribar la puerta de ese grupo de privilegiados.



La última década ha estado marcada por el dominio en sus respectivas ligas de diferentes equipos, pero son pocos los que han conseguido pasarse más de dos meses sin conocer la derrota. La curiosidad más llamativa de todos aquellos que han conseguido superar ese listón es que al año siguiente militaron todos ellos en LEB Plata, ya fuese logrando el billete como primer clasificado o por el agreste camino del play-off.



Sin ir más lejos el último equipo que ha sido capaz de superar la cifra mágica de diez victorias en temporada regular han sido los vecinos del Marín Peixe Galego. Fue el curso pasado 2015/16 estableciendo el listón en once triunfos consecutivos entre las jornadas 14 y 24. Precisamente esa undécima alegría consecutiva fue la que le sirvió para confirmar el ascenso a una LEB Oro en la que compiten en el curso actual tras finalizar en el primer puesto de la liga regular.



Solo un año antes, el extraordinario arranque liguero del Amics Castellón se tradujo en doce victorias consecutivas entre la tercera y la décimo cuarta jornada. Los levantinos van ahora por su segunda temporada en LEB Oro después de proclamarse también campeones de la liga regular. El equipo que logró el segundo billete de ascenso esa campaña 14/15 fue el Cáceres. Curiosamente los extremeños también alcanzaron las diez victorias seguidas entre las jornadas 19 y 28 sumándose a la máxima no escrita de esta competición.



Para encontrar a otro equipo que también contribuyó a confirmar como norma tal coincidencia fue el River Andorra. El actual equipo de Liga ACB, que este año disputó la Copa del Rey, hace solo cinco temporadas también competía en LEB Plata. En aquel ejercicio 2011/12, aquel conjunto andorrano también logró el ascenso por el camino más corto. Su liderato de la liga regular se fundamentó en un sprint de buenos resultados que le llevó a engarzar doce triunfos seguidos entre la quinta y la décimosexta jornada.



El Club Baloncesto Clavijo, conocido comercialmente en la temporada 2010/11 como Knet Rioja, también logró el ascenso con una clara muestra de superioridad. Suyas fueron 13 victorias consecutivas entre las jornadas 16 y 28. Ese es todavía el récord vigente de triunfos seguidos en la categoría y curiosamente en aquel conjunto logroñés militaba Alberto Rodríguez, exjugador del Xuven hasta el pasado curso y actual coordinador de cantera del club amarillo.



Esa misma temporada 10/11 el Mallorca Basquet también alcanzó la cifra fetiche de los dobles dígitos en su racha triunfal. Se quedó en 10 entre las jornadas 15 y 24 en plena pelea por el liderato con el equipo riojano. El play-off se convirtió en su camino para lograr su plaza en LEB Oro después de superar en la eliminatoria decisiva a un Andorra que ascendería al año siguiente.



Otros cuatro equipos hicieron buena la regla de las diez victorias consecutivas en la historia de la LEB Plata. El Alcázar, ahora nuevamente en la categoría, subió en el año 2010 a Oro yéndose en su mejor momento de forma a las 12 victorias. Tal fue su dominio ese curso de la competición que ascendió también por la vía rápida.



Dos años antes, concretamente en el ejercicio 2007/08, el Illescas también se proclamó campeón de liga regular. El sello de los diez triunfos consecutivos también se produjo entre la quinta y la décimo cuarta jornada. En esa misma temporada, el Axarquía de Málaga elevó a once el listón en su racha particular y encontró el sueño dorado en el play-off.



El Vic en 2008 y el Gandía en 2006 fueron los últimos equipos en confirmar la regla que dice que diez victorias consecutivas es sinónimo de ascenso a LEB Oro.