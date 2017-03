El Arosa recupera la fe con un triunfo ante el Barbadás

El Arosa no podía fallar en su visita al Barbadás y no lo hizo al imponerse por 0-2. Los de Celso Couso, penúltimos, se jugaban el todo por el todo en el campo del colista y sacaron adelante un encuentro que les devuelve a la pelea por evitar las últimas plazas.



Tardaron los arlequinados en empezar a inclinar la balanza puesto que no fue hasta el minuto 74 cuando Guillermo Blanco hizo el 0-1. Miguel Sayar ampliaría la diferencia solo tres minutos después de penalti. Este resultado deja al Arosa con 22 puntos y solo un punto por debajo de la zona que implica la permanencia.



En la Liga Gallega el Arosa B continúa sumando en positivo. El 4-0 al Alondras así lo ratifica. Para los de Rafa Vila marcaron Yago Fernández, Iago Pérez y Gabriel Figueira, por dos veces.



En la misma categoría, el Ribadumia se apuntó el derbi contra el Unión Grove (3-0). Brais Mosteiro, Xoel Torrón y Jónatan Romero, de penalti, marcaron para los aurinegros.



En División de Honor cadete el Arosa desperdició una buena oportunidad para sumar hacia la permanencia al perder en Bertamiráns por 4-3. El doblete de Paulo Teófilo y el gol de Sebastián Oubiña no fue suficiente.



En Liga Gallega, el ED Arousale hizo un set (0-6) al Barbadás con tantos de Rubén Costa (3), Daniel Rodríguez, Enrique Martínez y Joel Rodríguez. El Arosa empató ante el Alondras con gol de Fernando Fernández y el Unión Grove cayó en Ourense (5-0).