El Villalonga toma aire en As Pontes

El Villalonga rascó tres puntos de su visita al O Poboado ante un As Pontes muy hundido en la tabla clasificatoria. Los visitantes tuvieron que aguardar a la segunda parte para voltear el partido, pues al final del primer acto se llegó en tablas (1-1). Los locales finalizaron el partido en inferioridad numérico debido a la expulsión con roja directa de Callón en el 78 de partido.



Al Villalonga se le pusieron muy bien las cosas de salida, pues ya en el minuto 8 de encuentro se adelantarían en el marcador con un tanto de Padín. El partido estuvo muy igualado en este primer acto. El As Pontes llevó la iniciativa y se fue a por el empate. Llegó en alguna ocasión, aunque las llegadas no fructificaron como para finalizar el cuero en el fondo de la red. El Villalonga entre medías dio algún que otro susto a la parroquia local, aunque ninguna de ellas subió al marcador. Ya cuando moría la primera parte, Rubén Pardo le dio algo de oxígeno a los suyos consiguiendo el tanto del empate.



En la reanudación el Villalonga dominó el partido de cabo a rabo. Creo muchas ocasiones ante un As Pontes al que le costaba salir. También en el 8, pero de la segunda parte, el Villalonga volvería a despegarse en el marcador. Esta vez el que adelantó a los suyos fue Cerqueiras. El gol cambió algo el panorama, pues los locales despertaron y se fueron arriba nuevamente en busca del empate. A pesar de las ocasiones este no llegó. Lo que si llego fue el tercero de los visitantes por medio Javi Pazos. A partir de ahí todo se acabó, y muchos más tras la expulsión por roja directa del local Callón.