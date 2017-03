El Ribadumia no supera las adversidades

Una polémica expulsión de Manu Táboas en el minuto 5 de juego, acabó condicionando un encuentro en el que había algo más que tres puntos en juego, ya que Ribadumia y Negreira se jugaban escapar de los puestos de descenso. Apenas se había sentado el público asistente a A Senra, cuando una falta de entendimiento de la defensa local dejaba solo a Stefan ante el meta aurinegro. El delantero del Negreira conseguía sortear al portero, que en su intento por sacarle el balón, le acababa derribando. El árbitro señaló la clara pena máxima, pero no aplicó el actual reglamento, que ya no considera esa acción punible como una tarjeta roja, sino que la considera amarilla, algo de lo que se quejaba amargamente el Ribadumia al término del partido.



Capelo se encargaba de transformar el tanto con un disparo imposible para Lucas, que saltó al campo en sustitución de Hugo. El meta le adivinó la intención al delantero visitante, pero su estirada resultó inútil. Pese a estar con uno menos, el Ribadumia no se descompuso y buscó la meta contraria, como en el disparo de David Rodríguez en el minuto 19 que se fue por encima del larguero. Los locales lo intentaban, pero se encontraron con un nuevo mazazo. Una pérdida de balón en la salida desde la defensa permitía a Stefan hacerse con la pelota, sortear a varios contrarios y ceder a la frontal del área, donde Tato, tras regatear a un defensa, fusilaba a Lucas para el 0-2. Pudo ser todavía peor dos minutos después, pero el disparo de Stefan se encontró con la madera de la portería local.



Pero el Ribadumia no es un equipo que se entregue con facilidad y lo demostró en un arranque de casta de su lateral izquierdo, Iago Martínez. Este se incorporó por su banda, remontó la línea de fondo y soltó un disparo que obligaba a Mario a lucirse para evitar el tanto. El rechace lo aprovechó David Rodríguez, que metió la pierna rodeado de contrarios, para marcar a puerta vacía. Pese a estar con uno menos, los locales se mantenían vivos en el partido y no renunciaban a buscar una igualada que se antojaba complicada.



La alegría casi le dura poco al Ribadumia, ya que Chiño, se revolvió en el área en el minuto 32 y obligó a Lucas a emplearse a fondo para evitar el tercer tanto.



En el inicio de la segunda parte, los dos equipos se enzarzaron en una lucha por hacerse con el balón y el dominio del partido. Tanto Ribadumia como Negreira trataban de combinar, pero ninguno de los dos era capaz de llegar con peligro a la portería contraria. Poco a poco, ambos equipos se fueron introduciendo en una dinámica de juego directo en el que las defensas siempre llevaban las de ganar, y el juego dejó de tener la fluidez inicial.



Con el encuentro en una situación anodina, llegó otro error garrafal en la salida del balón del Ribadumia. Era el minuto 63 cuando la pelota llegaba a los pies de Quintairos, que se revolvía de manera acertada y soltaba un disparo seco al que Lucas respondía con una gran parada. Sin embargo, el balón quedaba rodando por la línea de gol para que Stefan remachase el tercero.



El tanto podría suponer la sentencia para el Ribadumia, pero no fue así. Tan solo tres minutos después, una falta en la frontal permitía a Adrián Camiño sacar el cañón que tiene en su pierna derecha. El balón se colaba entre la barrera y Mario acertaba a tocarla, pero se le acababa escurriendo de las manos para introducirse en la portería.



El tanto de Camiño volvió a animar el partido, especialmente al Ribadumia, que presionaba con mucha intensidad cualquier intento visitante de salir con el balón controlado. Sin embargo, la fortuna no estaba ayer del lado aurinegro. Otra pérdida de balón en el centro del campo, permitió lanzar un balón a la espalda de la defensa local. Ismael sorteó la salida a la desesperada de Lucas y acabó marcando sin que Miguel Vázquez pudiese evitarlo. Todavía hubo tiempo para que el Negreira pudiese ampliar la ventaja en el saque de una falta que Ángelo remató fuera por poco. David Rodríguez, un minuto después pudo reducir diferencias, pero su disparo se encontró con una buena respuesta por parte de Mario.



Con la expulsión de Ismael, Camiño obligó, con el saque directo de una falta, a que Mario se luciese, y en la contra posterior, Lucas salió de manera acertada a los pies de Juan Diego.



Aunque el Ribadumia apeló a la heroica para tratar de reducir la ventaja en los siete minutos de descuento, el marcador ya no se movería en A Senra.