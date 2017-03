El Arosa se lleva un buen revolcón

El 4-0 final muestra que el Compostela fue superior, sobre todo en la segunda parte y, especialmente fue efectivo ante un rival directo en la lucha por alcanzar el play off de ascenso a la 2ª B. Y es que su juego vertical le permitió ponerse con 2-0 antes del descanso. El Arosa, pese a tener el control del juego no supo crear ocasiones de juego y en la segunda parte se vio totalmente superado. El equipo de Jorge Otero falló en una cita crucial ante un Compostela que siempre tuvo claro cual era su objetivo y como lograrlo, mientras que los arlequinados completaron el que puede ser considerado como su peor encuentro de la temporada. Los jugadores arlequinados nunca estuvieron en el partido y les faltó la intensidad que se necesita en citas clave como la de ayer. El mal menor para los vilagarcianos es que, pese a la derrota, se mantiene en la cuarta posición, aunque ha visto como el Vilalbés le iguala en puntuación y el Compostela se sitúa a tan solo tres puntos de distancia.



Salió mejor el Compos que gozó de la primera ocasión en las botas de Rubén, uno de los jugadores más activos de su equipo y exarlequinado, quien falló en el mano a mano con el meta Pazos.



De su juego también nació el primer tanto del encuentro. Se internó Rubén, ganando la espalda a la defensa y, de nuevo, no tuvo acierto en el mano a mano ante el portero rival. Sin embargo, estuvo atento Santi Gegunde que cazó el rechace para enviar el cuero al fondo de la red.



Tras el gol, el Compostela siguió jugando con mucha verticalidad en ataque y muy cómodo en defensa, mientras que el Arosa controló el balón, aunque sin traducirse el dominio en llegadas claras a la portería de Lucas.



Sylla es el que dio el primer aviso visitante con un testarazo ante el que reaccionó muy bien Lucas. Julio Rey también dejó un recado con una falta que se marchó rozando el palo. Las dos ocasiones permitieron a los de Jorge Otero creer en la igualada, pero la ausencia de Sergio Santos en la medular se notó demasiado, ya que Ube y Mon se hicieron con el control del partido.



Cuando el choque se acercaba al descanso, Mon mandó el cuero lamiendo la madera. Fue la antesala a su propio gol con un disparo de zurda desde la frontal del área que entró rozando el poste.



Jorge Otero movió el banquillo, dando entrada a Antón Vilas para buscar la verticalidad de la que carecía su equipo, pero los arlequinados volvieron a ver como el Compostela se imponía en todas las facetas del juego, especialmente en la intensidad



Al poco de reanudarse el juego, Santi no acertó con un chute desde la frontal, aunque acto seguido llegó el tercero. Centró Recoba, no acertó a rematar Rubén, pero Diego sí acertó tras un rebote. A partir de ahí, y con el encuentro muy de cara, el Compos continuó firmando las ocasiones más claras de Santi, que tuvo que ser substituido por molestias en el gemelo, Rubén, Uña o Martín. Tras tanta insistencia, el Compostela acabó haciendo el cuarto en el minuto noventa. Con este tanto, Make, que acababa de salir al terreno de juego, rompió con la mala racha de cara a puerta.