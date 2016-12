Lema: "La temporada es positiva"

Con un balance de ocho victorias y seis derrotas, el Xuven aparece ubicado en la sexta posición de la clasificación. Pase lo que pase el próximo viernes, día en el que el pasará por O Pombal el Agustinos de León para llegar al ecuador liguero, el equipo de Manu Santos firmará la mejor primera vuelta del club amarillo en sus cuatro temporadas en LEB Plata.

Antonio Lema, presidente de la entidad, no puede ocultar su satisfacción por la buena marcha del equipo. "Estoy muy contento tanto con los jugadores como con el entrenador. Es la primera vez que acabamos una primera vuelta con saldo positivo y el equipo es ambicioso y quiere pelear por lo máximo posible. Para ser mi primera temporada como presidente, no pueden estar saliendo mejor las cosas".

El extraordinario arranque de liga con un balance de 4-0 y ganando todos los encuentros con marcadores holgados, dio paso a una fase más lógica de marcadores. El propio Toño Lema reconoce que "firmaría a principio de temporada estar donde estamos ahora mismo, pero después de esos primeros cuatro partidos que hicimos la verdad es que el equipo me hizo dudar en positivo. Quizás ya no hubiese firmado esta posición después de esos primeros cuatro partidos viendo como estaba el equipo".

La ajustada derrota en Valladolid dejó a los cambadeses sin la posibilidad matemática de alcanzar el sueño de disputar por primera vez la final de la Copa LEB. En este sentido, Lema considera que "fue una posibilidad que nuestros resultados fueron alimentando, pero que siempre estuvo muy difícil. Queda la sensación que se nos fue ese éxito de las manos, pero también es verdad que lo peleamos hasta el final cuando no entraba en nuestros planes iniciales. Entiendo que son procesos que hay que pasar para poder llegar a esos logros".

La marcha de Manny Egonfulu trajo consigo la llegada de Mauricio Cheda. Lema apuntó al respecto que "los técnicos entendieron que Manny no era el jugador apropiado para lo que necesitaba el equipo. Tratamos de darle un margen para que se adaptase y le pudiésemos ver mejor, pero no se produjo esa evolución. En cuanto surgió la posibilidad de L´Hospitalet entendimos que era el momento de apostar por un sustituto".

Poco tiempo después se produjo el fichaje de un Mauricio Cheda del que el presidente no tiene duda al respecto de su calidad, aunque con matices. "Estamos muy contentos con él. En el día a día es un jugador que aporta mucho en los entrenamientos. Su intensidad es alta y su compromiso también, aunque en los partidos está mostrando una ansiedad que tiene que empezar a controlar para poder dar su mejor nivel".

Acerca de la posibilidad de que pueda haber algún cambio más en la plantilla de cara a los próximos meses, Lema tiene muy claro que el club no puede acometer más esfuerzos en el plano económico que los ya asumidos, "no va a haber ningún cambio más a no ser que sea por una causa de lesión grave".

En su balance de lo que va de competición, el presidente también tuvo un aparte para su afición, "ha estado impresionante como lo está siempre. El equipo nota mucho el jugar en casa porque nos sentimos realmente arropados".