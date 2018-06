César Armán cuelga las zapatillas

Unos días después de festejar por todo lo alto el ascenso a la División de Honor Plata del balonmano nacional, el Acanor Novás se encontró ayer con la noticia triste del adiós al balonmano de uno de sus grandes valores. César Armán, canterano y uno de los capitanes del cuadro de O Rosal, tomó la decisión de dejar el balonmano por los problemas físicos que sufre.

En el club confiaban en que pudiese seguir jugando porque la intención de la directiva que preside Andrés Senra era que continuase en el club de su vida, pero la rodilla operada sufre un importante desgaste en el menisco y el riesgo de sufrir una grave lesión es grande. Armán puso todas esas circunstancias en la bandeja y lleno de dolor tuvo que asumir su nueva situación y el adiós a la práctica del deporte de su vida. En una categoría superior, con un aumento de la exigencia el riesgo se hacía más grande y optó por apartarse.

"Es un día duro que no esperas que llegue tan pronto. Pero después de varias lesiones mi rodilla ya no me permitía rendir al nivel que yo me exigo y el dolor hace que tenga que dar un paso al lado y dejar el balonmano", asegura ayer el jugador.

Explica Armán que "no es la despedida que me hubiese gustado", pero que al menos lo hace "cumpliendo el sueño de dejar al Novás donde se merece estar, es decir, compitiendo en la División de Honor Plata". En este sentido explica el jugador del Novás que "lo conseguimos con un equipo de diez, un grupo de amigos en los que me apoyé en los momentos complicados y un cuerpo técnico del que aprendí mucho. Ha sido un placer luchar con todos ellos por este sueño que estamos viviendo".

Armán se deshace en elogios y agradecimientos a todos aquellos que le acompañaron en este viaje: "Siempre es importante agradecer a aquellos que me hicieron ser quien soy y que me formaron y enseñaron unos valores. Gracias a Pablo Herbello, Marcial, Manuel Armán, Abel González, Viktor Tchikoulaev, Jota Muñoz, Isma Martínez, Javier Barrios y todos aquellos que me ayudaron a llegar a donde estoy". Y en el apartado de los jugadores la lista es interminable: "Victor Armán, Manu Martínez, David Lechuga, Iago Flores, Miguel Trigo, Carlos García, Jorge Pousa, Mon, Jaco, Pablo Herbello, Esteban Pedrosa, Miguel Porto, Carlos Rodríguez, Harris?sois lo que me llevo del balonmano y no puedo estar más agradecido. Toda mi familia merece mención aparte porque aguantaron y sufrieron mis lesiones y también mis alegrías".

El club le deja las puertas abiertas y seguirá contando con él para trabajar con la base del club con la que desde hace varias temporadas ya colabora.