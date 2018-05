Dos equipos con el pie cambiado

Coruxo y Mérida se juegan mañana la vida, a partir de las 19 horas, en el campo de O Vao. Una eliminatoria en donde se enfrentan dos de los equipos más irregulares del campeonato, uno en su campo y ante su afición, y otro lejos de su terreno de juego y de sus seguidores.

Analizando los números de la temporada del Coruxo y del Mérida, es fácil explicarse el motivo por el cual los dos equipos han llegado a esta eliminatoria por la permanencia en la categoría.

Cuando los equipos hacen la planificación de la temporada, siempre cuentan los partidos en su feudo como claves para alcanzar los objetivos fijados. En el caso del Coruxo la realidad es muy diferente, pues de los diecinueve partidos disputados en el campo de O Vao, el equipo verde perdió siete y cedió cinco empates. Treinta y un puntos que son un fortín demasiado valioso. De hecho, con esos puntos que se escaparon del campo de O Vao, el Coruxo se hubiera clasificado en primera posición y en lugar de estar jugando la eliminatoria de permanencia estaría disputando el play off de ascenso. Una situación paradójica y que, en buena parte, se puede considerar como una de las claves para que el equipo se haya visto en esta tesitura y sufrimiento.

Pero si la trayectoria del Coruxo en su campo fue deficiente, no lo fue menos la del Mérida fuera del Estadio Romano. El balance no puede ser más negativo, pues de los diecinueve encuentros disputados lejos de su campo, solamente logró la victoria en dos ocasiones. La primera en a jornada quince ante el Melilla, y la más reciente en la última jornada del campeonato ante el Córdoba B, y que le valió para meterse en el play out de permanencia.

En lo que a empates se refiere, la cifra fue más regular, pues obtuvieron siete empates lejos del Estadio Romano. En el otro lado de la balanza están los diez partidos perdidos.

Otro dato muy a tener en cuenta en lo que fue la temporada del conjunto emeritense lejos del Romano, fue el balance de goles a favor y en contra. En los dos partidos disputados, el Mérida se llevó los dos triunfos anotando tres goles y encajando uno. Más explícitos son los datos del Mérida en relación a los empates logrados fuera de su estadios. Fueron siete partidos en los que los emeritense encajaron tres goles, pero solamente marcaron otros tres, lo que deja muy a las claras el serio problema que tiene el equipo entrenado por Mehdi Nafti para marcar lejos de su feudo.

Diez partidos fueron los perdidos por el Mérida lejos de su campo. Curioso que solamente tres de ellos fueron por la mínima, 1-0; mientras que en cuatro de ellos perdieron por 2-0, y uno por 3-0, 4-0 y 4-2. De hecho, en el balance goles a favor goles en contra de la temporada, el Coruxo ha marcador mas goles que el conjunto emeritense, lo que inclina ligeramente la balanza de su lado.

De lo que no cabe duda es que el partido de mañana reúne todos los alicientes para ser un gran espectáculo y, sobre todo, para sufrir un ataque de nervios.