Últimas horas para apuntarse a la Carrera de la Cereza

Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha presentado hoy la séptima edición de la Carrera de la Cereza, que se disputa este domingo 27 a las 10:30 horas con salida y meta en el CSCR, el Centro Cultural de Beade.

El regidor afirmó que la prueba de Beade es "una carrera de dureza especial" alejada del concepto de otros 10.000 multitudinarios que se celebran en el centro de la ciudad.

"No sé por qué hacéis carreras tan duras y complicadas, para romperle las piernas a los atletas", bromeó Caballero, que no dudó en definirla como "una gran prueba que forma parte del circuito Run Run Vigo y por tanto de esta elite de carreras singulares", explicó.

Este 10.000 se completa en dos vueltas a un circuito de 5 kilómetros que gira en torno a la calle Ramiro Pascual y a las carreteras Coutada, da Venda y do Porto. Es un auténtico rompepiernas por sus toboganes (subidas y bajadas), que han convertido la carrera en la más dura y técnica de las de esta distancia que componen el circuito municipal de carreras populares, en el que ha sido incluida por tercer año consecutivo.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, presentó el cartel del evento junto con Fina Barreiro, presidenta de la Asociación de Vecinos, y Jesús Bouzada, director del centro cultural, encabezando al grupo de organizadores.

"Estamos muy orgullosos de esta prueba y del trabajo que hacen desde el centro cultural", subrayó el alcalde, mientras que Fina Barreiro agradeció "la apuesta municipal para que esta carrera sea parte del circuito" y pidió la máxima difusión a uno de los grandes eventos deportivos que vive la parroquia de Beade este año.

La organización anunció que espera alcanzar el medio centenar de inscritos entre la carrera absoluta y las dos programadas para niños, que comenzarán una hora después del pistoletazo de salida de la sénior. En los 10 kilómetros hay ya 255 inscritos.

Los atletas califican de "dura y técnica pero muy bonita" esta cita en Beade tan selectiva, de ahí que su participación ronde habitualmente los 400 atletas.

La organización ha previsto también una carrera para niños y niñas nacidos de 1999 a 2008, con una distancia de 4.200 metros, y otra benjamín (nacidos en 2009 y siguientes) de 1.000 metros. Entre ambas carreras de promoción hay 65 inscritos.

Hasta la fecha dos han sido los eventos pertenecientes al circuito ya celebrados: la Vig-Bay (media maratón entre Vigo y Baiona) y la Happy Go Running (campus de la Universidad), con cerca de 4.400 participantes entre ambas llegados a línea de meta.

La de Beade es, por tanto, la tercera de las ocho carreras del Run Run Vigo 2018. Hasta mañana viernes a las 20:00 horas está abierta la inscripción en la web de Championchip Norte, el cronometrador oficial del circuito municipal, y también en el Centro Cultural de Beade.

Ahora, el circuito que patrocina el Concello copa el protagonismo. En menos de un mes, tres pruebas: Carreira da Cereixa, Nocturna Correndo por Vigo (As Travesas, 9 de junio) y San Xoán (23 de junio).