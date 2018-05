Aspas, en el gran escaparate mundial

Iago Aspas estará en el Mundial de Rusia. Una noticia gigantesca para él y para el Celta, que coloca en el principal escaparate del fútbol a su emblema, al muchacho que reclutó cuando tenía diez años y que dos décadas después se ha convertido en su principal bandera y en el ejemplo a seguir por los centenares de jugadores que cada semana trabajan en A Madroa. El moañés encontró el premio merecido a una temporada extraordinaria en la que mejoró todos sus registros personales y en el que su juego, en continua evolución, volvió a dar un paso adelante. A sus 30 años, aún lejos de alcanzar su techo como futbolista, el delantero ha hecho realidad uno de esos sueños que cualquier futbolista tiene cuando se calza unas botas por primera vez. Una recompensa para las ansias de mejora y la pasión con la que el moañés se toma su profesión y que le hace ser cada semana mejor futbolista que la anterior.

En contra de Iago Aspas jugaban un par de circuntancias que resultan peligrosas cuando se habla de un torneo en el que confluyen tantos intereses económicos y en el que clubes y marcas ejercen una importante presión. Iago no tiene el respaldo que supone militar en un club gigantesco y al mismo tiempo algunos de sus rivales por el puesto disponen de una maquinaria mediática aplastante. Pero Lopetegui se mantuvo firme en su decisión. Ha confiado en Iago Aspas desde que en otoño de 2016 le llevó para sustituir al lesionado Diego Costa y él se lo agradeció evitando la derrota en Wembley ante Inglaterra. No se ha perdido una convocatoria y ha respondido con goles cuando ha dispuesto de oportunidades para jugar. Hace tiempo que el debate no debería estar alrededor de su presencia o no en la lista, sino en el papel que debe desempeñar en el torneo.

Aunque hace unos días que ya conocía la decisión de Lopetegui, Iago Aspas recibió la confirmación de la noticia ayer alejado del ruido que suele generar un acontecimiento como éste. Por propia decisión el futbolista evitó declaraciones o fotos. Su única reacción tras conocer la noticia fue una publicación en su cuenta de Instagram en la que decía "feliz de poder cumplir el sueño que siempre tuve desde pequeño" junto a un par de imágenes en las que se le ve celebrando un gol con la selección española.

Lopetegui, parco en explicaciones sobre la inclusión de unos jugadores u otros, sí detalló ligeramente las razones que le han llevado a contar con Aspas era su versatilidad que le permite "jugar por dentro y por fuera".

La lista de 23 jugadores que acudirán a Rusia tiene muchos puntos de unión con el Celta. Lopetegui ha llamado a varios exjugadores del equipo vigués como Costa, David Silva o Rodrigo. En la relación también aparece otro jugador intensamente vinculado a Vigo como Thiago que se formó en las categorías inferiores del Ureca antes de dar el salto al Barcelona.

Al margen de los vínculos con el Celta Nacho Monreal, defensa del Arsenal, entró definitivamente en una lista donde no entran dos jugadores que participaron activamente en la previa como Álvaro Morata (Chelsea) y Víctor Machín 'Vitolo' (Atlético de Madrid). No hubo sorpresas de última hora y la única novedad con la que pocos contaban fue la entrada de Monreal, ganando el pulso a Marcos Alonso, y respondiendo a la decisión de Lopetegui de apostar por ocho defensas antes que reforzar el centro del campo o la delantera.

La decisión de no juntar a cuatro delanteros centros ya estaba tomada desde hace tiempo y provocaba que un descarte en punta fuese el más doloroso desde el punto de vista de la opinión pública. Finalmente fue Morata, que había contado con un importante apoyo mediático durante los últimos meses, el sacrificado. Un jugador que había estado en todas las convocatorias de Lopetegui salvo en la más reciente para los únicos partidos disputados en 2018. La comparecencia de Lopetegui acabó por convertirse en un monográfico sobre el delantero madrileño y las preguntas sobre su figura se sucedieron. Al final la razón era bien sencilla: Aspas, Rodrigo y Costa habían estado muy por encima de Morata en esta temporada. Lopetegui aplicó la justicia por encima de todo a la hora de tomar esa decisión.

En la lista aparece además de Iago Aspas otro futbolista gallego. El madridista Lucas Vázquez también figura en la relación de Lopetegui para el torneo ruso como premio al gran rendimiento que ha dado en el Real Madrid donde ha terminado por quitarle espacio a alguno de los jugadores más mediáticos del club blanco. Estos elevan a trece el número de gallegos que han estado con la selección española en un Mundial.

La selección española se concentrará el lunes 28 en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con la ausencia de los seis jugadores del Real Madrid (Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Marco Asensio e Isco Alarcón) por la disputa de la final de la Liga de Campeones en Kiev el 26 de mayo. Se incorporarán el lunes 4 de junio, un día después de que la Roja dispute su primer test, ante Suiza en Villarreal el 3 de junio. Para esa semana de entrenamientos, Lopetegui reforzará su convocatoria con la presencia de siete futbolistas que anunciará la Federación hoy mismo.