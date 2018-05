Corazón y ganas en la primera batalla

"Ganas e ilusión". Son las armas que esgrimirá el Celta B en el partido de ida de los cuartos de final de la promoción de ascenso a Segunda División, en la que el filial céltido ha quedado emparejado con el Marbella, segundo clasificado del Grupo 4 de Segunda B.

Su goleada ante el Guijuelo en la última jornada permitió clasificarse para la fase de ascenso a un Celta B que acabó la temporada en un gran estado de forma. Y es que los celestes solo han perdido un encuentro de los últimos nueve disputadados. La derrota fue, precisamente, en la penúltima jornada ante un rival directo como el Navalcarnero.

Esa clasificación in extremis ha dado al Celta B un plus de motivación para disputar esta fase de ascenso. "El equipo está feliz, con ilusión, con un desarrollo amplio del modelo de juego, con capacidad de tener alternativas y creo que a nivel individual el equipo llega fresco también", anuncia el técnico del equipo vigués, Rubén Albés.

Es la segunda vez consecutiva que el filial inicia la lucha por alcanzar la categoría de plata del fútbol nacional. El año pasado el Valencia Mestalla se cruzó en su camino en la primera ronda, donde los célticos obtuvieron unos resultados de 2-3 en Barreiro y 3-1 en tierras valencianas.

Pero aquel Celta B es muy diferente al de este curso. Tan solo Alende, Kevin y Brais Méndez repetirán en la escuadra celeste tras una profunda reestructuración de la plantilla ahora comandada por Rubén Albés. "Las dinámicas siempre benefician, pero también es verdad que cuando empiezan los play offs es como una nueva era. Todo lo que has hecho hasta ese momento prácticamente no te sirve, sobre todo lo emocional. Lo que realmente sirve es lo que has desarrollado tu propio equipo y el número de variantes que puedas tener", indica el entrenador sobre el buen momento en el que llega el Celta B a esta primera batalla de la promoción de ascenso.

Jugar el primer partido de la eliminatoria en Barreiro es un factor que no disgusta a Albés. "Me gusta jugar en casa el primer partido de las eliminatorias, así que estoy satisfecho. Aunque mucha gente prefiera la vuelta en su propia casa, yo estoy contento con el hecho de jugar el primer partido como locales", apunta.

Así que el Celta B saltará hoy al campo de Barreiro "en un momento muy bueno y, sobre todo, con mucho corazón para intentar superar esta primera eliminatoria". "A nivel metodológico no hay una preparación realmente diferente, aunque sí algún ajuste a nivel táctico-estratégico. El play off se prepara siendo conscientes de que el margen de error es mucho menor y que todo lo que pase en los 90 minutos condiciona. No sirve tirar los partidos, no es fácil golear, son encuentros en los que cada detalle puede importar", advierte.

Sobre la aportación de Brais Méndez en esta última colaboración con el filial, Albés subraya que "es un jugador que nos mejora como equipo". "No debemos centrarnos en su figura a nivel individual, sino buscar la mejora del equipo a través de su talento".

La convocatoria de Albés para el encuentro de hoy en Barreiro está formada por Sotres, Fran, Kevin, Ros, Riki, Alende, Alomerovic, Iago, Sergio, Jose, Rai, Serrano, Dani Molina, Roigé, Tià, Aarón, Pastrana, Juan Hernández, Brais Méndez, Agus, Drazic, Franco Lobos y Dennis. Son baja por lesión Jero, Solís, Robert y Pampín.