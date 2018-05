El mejor de la historia

Reinhold Messner es considerado el mejor alpinista de todos los tiempos. Nació el 17 de septiembre de 1944 en Bressanone, en la región italiana del Trentino Alto Adigio, zona que hasta la I Guerra Mundial perteneció a Austria, es segundo de nueve hermanos. Junto a su hermano Günter conquistaría la cima de la montaña pakistaní Nanga Parbat en 1970. Una fecha que no olvidaría. Günter pereció en el descenso como consecuencia de un alud. Una tragedia no exenta de polémica, como las acusaciones de que abandonó a su hermano para ponerse él a salvo. Circunstancias desmentidas después.

Tras el incidente, sus padres le rogaron que no volviese a escalar, pero no puedo renunciar a una pasión. "Es el ser humano el que comete errores, no la naturaleza", sostiene. Calificado por sí mismo como "verde pragmático", tocó también la política, y en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1999, consiguió un escaño de diputado por el Grupo Los Verdes durante la legislatura 1999-2004.

El escalador italiano ha lamentado que el alpinismo se haya convertido en "turismo", dado que, según dijo, el noventa por ciento de los alpinistas ascienden por rutas preparadas por los sherpas, y ya no sea un deporte "de proezas". Se recuerda que en febrero de 1988 rechazó la medalla de la orden olímpica del COI, ya que consideró que el alpinismo no es un deporte competitivo, si bien agradeció la iniciativa.