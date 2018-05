La 10K Vigo Samil modifica su recorrido

La organización de la 10K Vigo Samil, a cargo de Team Relay S.L. con la colaboración de la A.D. Media Media Maratón de Vigo, introduce cambios en la séptima edición de la carrera, que se disputa el próximo domingo a partir de las 10.00 horas.

La principal novedad, tal y como apunta Javier Álvarez Salgado, es la modificación del circuito. Antes la prueba discurría por un recorrido de cinco kilómetros al que los participantes debían dar dos vueltas. El domingo no será así. Ante las sugerencias de algunos atletas, decidieron diseñar un trazado a una sola vuelta. "Será una prueba a ver qué tal porque a la gente parece que le gusta más el recorrido con una vuelta sola", dice Salgado.

Los corredores tomarán la salida desde el mismo punto, pero al llegar a la rotonda subirán un tramo de la Avenida de Europa hasta la altura de la Rúa Bravo, donde girarán para regresar a la Avenida de Samil. Desde ahí, se dirigirán a O Vao. Al llegar a la rotonda que está junto al estadio del Coruxo los corredores seguirán su camino hasta llegar a la altura de la playa de Los Olmos. Tras esos 8 kilómetros, los atletas afrontarán los dos últimos kilómetros de nuevo hacia la meta.

La plataforma Laptime se encargará este año del cronometraje de una carrera en la que se espera la participación de unos 800 corredores.

Los dorsales podrán retirarse en el Polideportivo de Samil, el sábado de 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas o bien el mismo día de la carrera, entre las 8.30 y las 9.30 en la zona de salida.

Se establecerá una clasificación conjunta, distinguiendo, además, las siguientes categorías: Sub18 / Sub 20 (nacidos entre 1.999 y 2.002), Sub 23/sénior (1.998 hasta Máster A), Máster A (entre 35 y 39 años), Máster B (entre 40 y 49 años), Máster C (entre 50 y 59 años) y Máster D (60 años en adelante).

Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de la general (hombres y mujeres) y al primero/primera de cada categoría (hombres y mujeres). También se podrá participar por equipos.