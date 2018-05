La mujer del golfista Lucas Glover, detenida por violencia doméstica

El campeón del US Open de 2009, Lucas Glover, y su madre, Hershey Hendler, de 62 años, fueron presuntamente atacados por la escosa del golfista, Krista, después de que éste no pasara el corte en el importante The Players Championship disputado el pasado fin de semana en Florida.



Pese a su resistencia, Krista Glover fue arrestada por un cargo de violencia doméstica por agentes del departamento del sheriff del condado de St Johns, también en Florida. Krista Glover fue acusada de dos cargos menores. Con "patadas y golpes" dañó el coche patrulla y por eso tuvo que pasar la noche en el calabozo y pagar una fianza de 2.500 dólares para ser puesta en libertad. El próximo 31 de mayo, además, deberá presentarse ante un juez.



Según ha declarado el golfista, el motivo del altercado fue una combinación de exceso de alcohol y reproches por su mala actuación en el ´The Players Championship´. "Cuando juego una mala ronda, Krista inicia una discusión conmigo y me dice que soy un perdedor y un cobarde, y que es mejor que gane o ella y los niños podrían dejarme y no volvería a ver a los niños nunca más" manifestó.



Posteriormente, Lucas Glover colgó un mensaje en su cuenta de twitter en el que pide respeto y que todo vuelva a la normalidad. "Mi esposa y madre estuvieron envueltas en una discusión que terminó con un llamado a la policía. Todos se encuentran bien. Lamentablemente, si bien Krista recibió cargos, tenemos confianza en que el sistema judicial va a encargarse de lo que realmente sucedió y Krista podrá ser liberada de toda acusación en este tema privado. Gracias a todos por respetar nuestra privacidad en esta desafortunada situación", detalló el campeón del US Open 2009.





Lucas Glover y su esposa tienen dos hijos, una hija que cumplió cinco años este lunes y un hijo de dos años. Además del US Open de 2009, su gran éxito, él cuenta con otras dos victorias en el PGA Tour y un Top 10 en el PGA Championship. Sus ganancias totales en premios están cerca de los 20 millones de dólares.