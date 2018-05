Álex Martínez deja el Rápido

Un día después de finalizar la mejor temporada de su centenaria historia, comienzan los movimientos en el Rápido de Bouzas para preparar la próxima temporada liguera. La primera noticia saltaba en la tarde de ayer, cuando se hacía pública la salida del director deportivo del club, Álex Martínez, tras tres temporadas en el cargo.

Martínez indicaba que "se ha cumplido un ciclo que se iniciaba hace tres años. A nivel deportivo hemos cumplido muy por encima de las expectativas de lo que nos habíamos marcado. Vine para hacer un trabajo y tanto en la base, aunque este año no he sido responsable, se ha conseguido poner a los equipos en las máximas categorías y a nivel del primer equipo pasamos de ser un equipo, a nivel histórico, de mitad de la tabla en Tercera División a ascender a Segunda División B y hacer este año una campaña excepcional con posibilidades de jugar el play off de ascenso hasta la última jornada de Liga. Creo que a nivel deportivo se ha cumplido un ciclo y creo que es la mejor manera de marcharse".

Sobre lo que han sido estos tres últimos años en la marcha deportiva del club, Álex indicó que "a nivel deportivo, y me gustaría destacarlo, a la labor de toda la gente que ha estado durante estos años, aquellos que han empezado conmigo y terminado en este momento que he decidido marcharme. Todos los entrenadores, jugadores, los padres del fútbol base, toda la gente que colabora, y en el primer equipo desde todos los jugadores que han estado, entrenadores, colaboradores, ha sido la suma de todos lo que ha permitido hacer algo inimaginable a nivel deportivo".

De sus tres años en el Rápido, el exdirector deportivo se queda "con el cariño de la gente, con la gente con la que he convivido en el día a día y agradecerle al club la oportunidad que me ha dado de trabajar y poder hacer las cosas como yo he querido. Todo tiene un principio y un final y ahora hay que buscar otras posibilidades y nuevas experiencias".

Lo que sí tiene claro Martínez es que "no soy una persona que actúe por capricho. Me entrego en cuerpo y alma en los clubes en los que estoy, nadie me va a poder decir que no he trabajado, podré hacer las cosas mejor o peor, pero me voy muy satisfecho con el trabajo que he realizado, insisto, gracias también a la gente que ha colaborado para que podamos alcanzar esto".

Sobre si se tomará un año sabático o escuchará ofertas, el directivo tiene claro que "de momento no tengo ninguna opción de trabajo, porque hasta ahora no había notificado que me marchaba del Rápido. Ahora quedo pendiente de posibles ofertas y aquel proyecto que le pueda encajar a un club, y que a mí me interese lo atenderemos con cariño".

Con la marcha del director deportivo se abre un periodo en el que el club deberá buscar un sustituto para comenzar a formar la plantilla de la próxima temporada. Un aspecto que en cierto modo urge, puesto que la buena temporada realizada ha colocado a los jugadores y técnico en el punto de mira de muchos clubes. Además, en la actual plantilla hay varios jugadores que llegaron cedidos y deben volver a sus clubes, por lo que se antoja un verano con mucho trabajo en el aspecto deportivo.