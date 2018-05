Manuel fernández: "Hasta llegar a Samil no quisimos celebrarlo"

Manuel Fernández anadió su nombre al exclusivo palmarés del Rallye Rías Baixas al imponerse en su 52ª edición, en una carrera de "supervivencia total". El piloto de As Neves, pero residente en Salceda, se anotaba su primer triunfo en su segundo rallye junto a su copiloto Alex Cid, con un Renault Clio R5 alquilado, y añadía su nombre a una lista en la que figuran Sergio Vallejo, Alberto Meira o Fuster.

- Primera victoria en el que era su segundo rallye. ¿Insuperable el Rías para usted?

- Desde el primer día empezaron a salir las cosas bien y marcamos el sexto mejor tiempo. El sábado salimos e hicimos el tercer mejor tiempo y nos sorprendimos, con lo que nos propusimos hacer las cosas bien, con calma, sin cometer errores y eso fue lo hicimos durante todo el día.

- Algo que no le sucedió a los favoritos...

- Fue un Rías complicado. El suelo estaba muy mojado, sobre todo en los tramos de la mañana, también bastante sucio, así que había que ir con cautela, pero bueno, aunque no cayesen los favoritos, nuestro puesto hubiese sido un cuarto o un tercer puesto. Al podio podíamos haber llegado porque estábamos ahí con ellos, luchando. En el primer tramo marcamos el tercer mejor tiempo.

- Con Meria, Senra y Caamaño fuera de la lucha se puso líder. Ya era cuestión de resistir.

- Fue lo que lo hicimos. El copiloto que llevaba tenía mucha experiencia, ya que yo no la tengo. Él compite en el Nacional junto a Iago Gabeiras y fue importante llevar alguien a mi lado que me ayudara, me explicara, también a la hora de entrenar o de hacer notas, que es fundamental.

- ¿Cómo llega Manuel Fernández al mundo del motor?

- Tengo amigos que corren habitualmente y me gustaba mucho el mundo del motor, pero nunca tuve la decisión de correr un rallye. Me insistieron una y otra vez, pero nunca me atreví, hasta el año pasado. Me encontraron un coche y me dijeron "tienes que salir sí o sí". La cosa salió bien y ya empezamos a pensar en el Rías, una prueba a la que iba con mis padres cuando era pequeño a ver a pilotos como Puras.

- ¿Cuando el Rías Baixas volvió al calendario fue corriendo a anotarse entonces?

- Claro. En cuanto supe que volvía al calendario ya quisimos correrlo. Ya empezamos a prepararlo todo y a alquilar el coche. Se lo alquilé para este rallye a Roberto Méndez, de León. Todo salió de la mejor manera posible para mí y estoy muy contento.

- Su nombre figura ahora junto al de Vallejo, Meira...

- Soy consciente de ello. Una de las primeras llamadas de ayer (por el sábado) fue la de Alberto Meira. También me llamó Sergio Vallejo, a quien le alquilé su DS3 R5 para una prueba en Portugal en circuito. Nada más saber de mi victoria me llamó, al igual que Meira, para felicitarme y la verdad es que estoy teniendo mucho apoyo de esta gente que está ahí arriba.

- ¿Cuáles fueron sus sensaciones en este primer Rías para usted?

- Aprendí mucho. Kilómetro a kilómetro te das cuenta de que eres capaz de estar ahí si lo haces bien. Si intentas ir demasiado rápido o si te vienes arriba puedes sufrir accidentes. Lo que hicimos fue ser muy fríos. Cuando vimos que estábamos primeros tampoco nos los creímos del todo. No quisimos celebrarlo antes de tiempo. Ni nos atrevimos a salir del coche antes de llegar al parque a Samil. Esperamos hasta el último momento. Hasta llegar a Samil no quisimos celebrarlo. No me vi ganador hasta acabar el último tramo; no quisimos celebrarlo antes.

- ¿Y ahora?

- Ahora me planteo, en principio, hacer el Sur do Condado de nuevo, que es una prueba que ya hice hace un año. Luego no sé si al final de temporada haremos el Rallye de Ourense, pero es algo que aún estamos pensando. Hay que ver patrocinadores y todo porque supone una gran inversión estar ahí.

- ¿Y en el futuro?

- La temporada que viene ya se verá. Hay que ir haciendo pruebas, sumar kilómetros, a ver qué tal se me da y ya veremos en el futuro qué decidimos.