El Granitos Ibéricos concluye el sector con buen sabor de boca

A pesar de no jugarse nada, los dos equipos lucharon y el Granitos Ibéricos Carballal consiguió por fin la victoria que tanto se le resistió en las dos jornadas anteriores. Con esta victoria acaba en la tercera posición. Su rival ya tenía el ascenso conseguido pero esto no le frenó en busca de la victoria. En la primera parte el Club Deportivo Iplacea llevó el peso del marcador y se fue al vestuario al final de los primeros treinta minutos con ventaja de un gol (10-11). Los hombres de Fran no tiraron la toalla y en el minuto cuarenta y cinco consiguieron dar la vuelta al marcador y acabar llevándose la victoria, que ofrecieron a su público que tanto los apoyó a lo largo de la temporada y en el sector.