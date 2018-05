Manuel Fernández estrena su palmar és en el Rías

El Renault Clio N5 de Manuel Fernández y Alex Cid, durante uno de los tramos del Rías. // C. Graña

Manuel Fernández Estévez y Alex Cid no han podido estrenar de mejor forma su Renault Clio N5. El equipo de T. Martínez Racing ha entrado a formar parte de la historia del Rallye Rías Baixas tras lograr la victoria en su 52 edición. Manuel Fernández se impuso en la carrera viguesa tras beneficiarse de los abandonos e incidentes que sufrieron los principales favoritos en los tramos de la mañana y defender su ventaja en las especiales de la tarde. Segundo, a seis segundos de Fernández, concluyó el piloto de Salceda Jorge Pérez, con su Renault Clio R3 Evo Maxi y tercero, a más de 40 segundos, el Ford Fiesta N5 de Celestino Iglesias.

El actual líder del campeonato gallego de rallyes, Iago Caamaño, logró el scratch en seis de los nueve tramos de "Rías" pero el tiempo perdido en el TC 2 Mondariz le impidió pelear por la victoria y le relegó al décimo puesto de la general a más de cuatro minutos del primero.

Y es que la tercera prueba del Campeonato Gallego de Rallyes ha estado marcado por los percances que se produjeron, sobre todo, por la mañana. La lluvia caída durante la noche complicó el estado de los tramos, provocó varios incidentes y obligó a la organización a neutralizar una especial y cancelar otras dos. Sólo se pudo completar la primera pasada por Mondariz. En ella Víctor Senra marcó el mejor tiempo y vio cómo dos de sus principales rivales quedaban fuera de la lucha por la victoria a las primeras de cambio. Iago Caamaño, que llegó como líder provisional de la prueba tras ganar el TC 1 Gondomar, perdió más de seis minutos al tener que parar a cambiar la rueda de su Ford Fiesta R5 y el gondomareño Alberto Meira se quedó fuera de la carrera poco después de pasar la meta de Mondariz y anotarse el segundo mejor tiempo. El de Vincios sufrió una salida de vía y ya no pudo reengancharse a la carrera.

Con Meira fuera del rallye y Caamaño sin opciones, todo apuntaba a un final tranquilo y victorioso para Senra. Pero nada más lejos de la realidad. El actual campeón gallego sufrió una importante avería de motor, con conato de incendio incluido, a 2 kilómetros de la meta de la segunda pasada a Sabaxáns y corrió la misma suerte que Meira. Fue precisamente Caamaño quien paraba a ayudarle cediéndoles su extintor para apagar el fuego.

Tras los abandonos de los grandes favoritos, fue Manuel Fernández el que se aupó al liderato de la general provisional a los mandos de Renault Clio N5, con casi 15 segundos de ventaja sobre el Renault Clio R3 Evo Maxi de Jorge Pérez y Juan Gándara, que ocuparon el segundo puesto. El Ford Fiesta N5 de Celestino Iglesias y Jorge Iglesias se colocó tercero.

Por la tarde salió el sol y los pilotos pudieron disfrutar del pilotaje de sus vehículos. Iago Caamaño fue el más rápido en los tramos vespertinos pero el tiempo perdido por la mañana le impidió estar cerca del podio.

Al cajón más alto se subió finalmente Manuel Fernández, en el que era su segundo rallye, aunque no tuvo un final de jornada tranquilo. En la cuarta sección supo administrar bien la ventaja adquirida por la mañana a pesar de que Jorge Pérez no le puso las cosas fáciles, pero en la segunda pasada por Sabaxáns tuvo que esperar a la decisión de los comisarios deportivos para conocer su tiempo. Y es que una mancha de aceite en la carretera provocada por el accidente de Abel Pampillón obligó a varios pilotos, entre los que se encontraba Manuel Fernández a levantar el pie del acelerador en la parte final del tramo. El tiempo con el que entraron en meta no valió y los comisarios les adjudicaron el que habían hecho en la primera pasada. Ese tiempo, y el quinto mejor que marcó en la segunda pasada por Porriño-Mondariz, le permitieron defender su liderato y adjudicarse la victoria en el 52 Rallye Recalvi Rías Baixas así como en la Copa Pirelli Castroll Top A.

En la Copa Pirelli Castroll Top B se impuso Javier Estévez. Daniel Berdomás ganó en el Volante FGA tras mantener una bonita lucha con Jorge Cagiao y en la Pirelli AMF MotorSport venció Rodrigo Vila.