Alonso pide "una carrera loca"

La escudería Mercedes ha vuelto a evidenciar su buena onda con el GP de España, donde se ha llevado tres de las últimas cuatro victorias. La clasificación en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha reeditado un mapa conocido: Mercedes liderando, seguido de Ferrari y con los dos Red Bull, estrellados entre sí en el último gran premio, a su estela.

Lewis Hamilton firmó su tercer 'pole seguida' en Montmeló (segunda esta temporada tras la de Australia), que a la vez ha sido la sexta consecutiva de Mercedes en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Con unos tiempos que han fulminado los cronos (Hamilton, 1:16.173; Valtteri Bottas, 1:16213), Mercedes parece querer tomar la carrerilla que encontró de rebote hace dos semanas en Bakú, donde acabó con un triunfo de Hamilton que parecía escrito para Bottas (pinchó y se retiró). En Barcelona, desde los primeros libres del viernes, no han dejado de marcar los mejores cronos, devolviendo a la atmósfera de la F1 ese rumor que se ha hecho tan incesante estos últimos años sobre su poderío, el exhibido y el ocultado voluntariamente.

Hoy los dos Mercedes volverán a estar en la primera línea de la parrilla, y saldrán justo detrás de los dos Ferraris, que incomprensiblemente han ido perdiendo posiciones. Tras haber ganado las dos primeras carreras de este curso, Vettel persigue una victoria en Barcelona que se le resiste desde el 2011 cuando pilotaba un Red Bull, aunque antes de esa fecha, hace justo cinco años, otros Ferrari ya se anotó la victoria, la de Fernando Alonso en el 2013.

Desde entonces, Alonso no ha subido a lo más alto de un podio en la F1. Cinco largos años que solo han encontrado un consuelo en la victoria la semana pasada en las 6 horas de Spa del mundial de resistencia, con Toyota.

Desde la cuarta línea, el asturiano implora más a la lluvia (las previsiones apunta como ligerísima amenaza) que a lo que le pueda ofrecer su coche. De los coches delanteros, Alonso será el único que saldrá con súperblandos (el resto con blandos), lo que le dará cierta ventaja en un posible adelantamiento, pero esta emoción que se pueda gestar quizá acaba con el asturiano más pronto que otros en los garajes cambiando ruedas.

"Ha sido una buena crono. Estoy contento con ese paso adelante y ahora necesitamos dar un paso más para estar con los de arriba", aseguró Alonso. "Va a estar muy parejo en el grupo medio. La clave será la lluvia y eso puede afectar a todos los pilotos y poner patas arriba la carrera. Ojalá que pase y poder sacar beneficios en una carrera loca",

El McLaren ha traído a Barcelona el esperado paquete de actualizaciones. A pesar de no haber manifestado en las primeras tandas de libres unos tiempos para soñar, y más allá del impactante nuevo morro con tres orificios, el coche de Alonso sí que ha dado en la clasificación ese pequeño salto de calidad que buscaba, aún pequeño, para no sólo superar la Q2, donde había quedado atrapado en los anteriores cuatro grandes premios, sino para marcar presencia en la zona media. Esta batalla de cuatro equipos (McLaren, Reanult, Haas y Force India) es por ahora el techo de la escudería de Alonso, y también de Carlos Sainz, quien no sólo ha mantenido su compromiso por estar entre los diez primeros, sino que ha superado a su compañero, el alemán Nico Hulkenberg, quien por un problema en la bomba de la gasolina se ha quedado atrapad en la Q1.