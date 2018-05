Neymar, "orgulloso" de vestir la nueva camiseta del PSG

El brasileño Neymar Jr se mostró "orgulloso de usar la nueva camiseta" del París Saint-Germain y trasladó su deseo de "continuar dando alegría a todos" los aficionados del equipo francés.



El atacante brasileño compartió en su perfil de Twitter una fotografía suya con la camiseta que el París Saint-Germain utilizará la próxima temporada acompañada del siguiente texto: "Orgulloso de usar la nueva camiseta y continuar dando alegría a todos".





Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos ?? #ICICESTPARIS ?? @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh