Complicado grupo para el Tui Mascato en su debut oficial

Debut complicado el que le espera al Tui Mascato en el Campeonato de España cadete masculino que se celebra en Lleida del 20 al 26 de este mes. Los tudenses, campeones gallegos, han quedado encuadrados en el grupo "H" junto con el campeón riojano, el ABQ Calahora, el campeón asturiano, el Unión F. Oviedo y el campeón navarro, el Aranguren Multibasket.

El debut en la competición será el domingo día 20 a las 10.30 horas en el pabellón Agnés Gregori ante el Aranguren Multibasket; al día siguiente en el pabellón de Torrefarera, 12 horas, se medirán al Unión Financiera Asturiana Oviedo, cerrando la primera fase frente al ABQ Calahorra el martes a las 12 horas en el pabellón Angés Gregori

Los tudenses, además, tuvieron la poca fortuna de caer en un grupo en donde solamente el primer clasificado se mete en los cruces de octavos de final, por lo que deberán esforzarse al máximo para ver cumplido el sueño de meterse en la siguiente fase.

No obstante, de lo que no cabe duda es que para el conjunto tudense la temporada está siendo un sueño, porque ya no es que el equipo cadete haya quedado campeón de Galicia y dispute el campeonato de España, sino que no podemos olvidarnos que el primer equipo del club, el Tui Seta, logró hace unos pocos días el ascenso a la Liga EBA. Un ascenso histórico y que ha llevado la alegría a la población fronteriza en esta gran temporada.