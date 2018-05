Rubén Albés: "Veo a mi equipo en la fase de ascenso"

Rubén Albés, entrenador del Celta B, vive con "tranquilidad" el último partido de la temporada. Eso desvela antes de afirmar que "estoy orgulloso de todo equipo, pase lo que pase el próximo domingo". Se enfrentarán en Barreiro al Guijuelo y el filial céltico tiene opciones de disputar la fase de ascenso a la Segunda División. Debe ganar y esperar lo que hagan el Rápido de Bouzas y el Navalcarnero. El técnico del Celta no se esconde en un momento en el que se abusa en exceso de la frase hecha y de la prudencia: "Veo a mi equipo en la fase de ascenso. Soy optimista. Primero es enfocar nuestra energía en jugar bien y ganar nuestro partido. Y después esperar otros resultados. Así están las cosas y no podemos cambiarlas. Pero lo primordial es hacer nuestra parte del trabajo que es ganar al Guijuelo de la mejor manera que podamos".

Albés vuelve la vista atrás y tiene claro que el equipo ha llegado al momento cumbre de la temporada tras superar numerosas dificultades y que eso tiene que servir de empujón para conseguir llegar a la meta: "La renovación de la plantilla el pasado verano fue muy amplia. Pero los futbolistas han crecido y han trabajado mucho. Nadie nos ha regalado nada por estar en esta posición. Es mérito de todos. Pasamos por dificultades y esa época de malos resultados nos hizo crecer a todos en muchos aspectos".

Y es en ese momento cuando a la hora de hacer cábalas no tiene miedo en reconocer que "me veo en la fase de ascenso. Hay que ser ambicioso, como todo deportista. Es evidente que no depende solo de nosotros, pero tengo que verlo así en estos momentos".

El joven entrenador insiste, de todos modos, que "mientras existan posibilidades reales estaremos en la lucha. De todas formas, no podemos desviarnos de algo principal que es nuestro partido ante el Guijuelo. Ese debe ser nuestro motivo de concentración. El equipo está trabajando bien y me transmite buenas sensaciones. Después hay que plasmarlas en campo".

Albés tiene claro también el mérito de equipos como el Rápido de Bouzas que se juega en esta última jornada un sitio en el play-off de ascenso: "Sería injusto ahora mismo personalizar en nombres concretos, al menos esa es mi opinión. El Rápido de Bouzas está cuarto por méritos propios y lucha por algo a lo que también aspiramos nosotros. Debemos entenderlo así sin muchos más detalles. Esto es deporte. Y también digo que la temporada que han hecho es espectacular. Están ahí por méritos propios. Después de tantos partidos, la clasificación te coloca en el lugar que te corresponde. Nadie está ahí arriba por una simple casualidad".

En cuanto a la polémica de la semana, el hecho de que el Fabril vaya a jugar la fase de ascenso pese a que no tiene opciones de subir tras el descenso del Deportivo a Segunda, el técnico del filial explicó que "el Fabril se ha merecido eso y puede elegir jugar o no. Es un asunto que no depende de mí. De todas maneras se le está dando demasiadas vueltas a este asunto. Se han clasificado, pues entonces tienen todo el derecho".