El Rallye Rías Baixas Recalvi vuelve a la acción dentro del calendario autonómico con una propuesta espectacular, un recorrido que resume la esencia del que llegó a ser uno de los rallyes punteros del campeonato de España y mucho más cercano al público, con varios parques de asistencia, verificación, reagrupamiento y control horario en Samil, Porriño, Mondariz o Salceda.

La Porta do Sol acoge la salida esta tarde. Debido al gran número de participantes en la 52 edición del Rías Baixas este año, no habrá parque cerrado en Príncipe (el parque de asistencia se ubicará en Samil), pero todos los participantes pasarán por la Porta do Sol para tomar la salida. El primer equipo participante pasará por el kilómetro cero a las 18:45 horas para dirigirse hacia Gondomar (T1). El último coche en tomar la salida lo hará a las 21.30 horas.

Los siguientes tramos en Mondariz, Sabaxáns,Salceday Porriño tendrán lugar mañana. El Verbum, en Samil, acogerá este año la ceremonia de entrega de premios.

Entre los participantes, destaca la presencia de los tres primeros clasificados del Regional, Iago Caamaño, que lidera la general después de la disputa de las dos primeras citas del calendario en A Coruña y Noia, pero con solo seis puntos de ventaja sobre Víctor Senra, vigente campéon gallego. El tercero en la pugna será el piloto local Alberto Meira, que ya logró subirse al primer cajón del podio en 2012.

Además, el itinerario ofrece varios puntos de asistencia. Mañana habrá un punto de asistencia itinerante en Porriño de 30 minutos tras el TC3 de Sabaxáns, que está previsto para las 10.31. Además, tras el T5 de Sabaxáns, habrá una asistencia en Samil de dos horas y media a las 14:17 y otra de 30 minutos a las 19:35. Finalmente, la última será de 15 minutos, a las 22.25, antes de proceder a la entrega de premios.

Las verificaciones administrativas y técnicas tendrán lugar en O Porriño hoy (de 9.30 a 14.00 horas). O Porriño también recibirá a los participantes el sábado, donde harán su primera parada a las 10:06 horas, para volver a las 13:14. Gondomar acoge un parque de reagrupamiento el viernes, a partir de las 20:05 horas, y el sábado, a partir de las 18:47. Además, se establecen controles horarios en Mondariz, a las 9:26 y a las 12:34 horas; y en Salceda, a las 17:51 y a las 21:09.