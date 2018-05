El Coruxo se prepara para el partido de su vida

A Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, se le acumuló el trabajo en la semana previa al último partido de Liga. El técnico tuvo que recuperar el ánimo de una plantilla muy tocada tras la derrota del domingo ante el Fuenlabrada. "Con el paso de los días", apuntó el técnico, "el dolor por la derrota del domingo ante el Fuenlabrada perdura pero ya no es tan intenso. Se va reduciendo con el paso de los días. La competición nos ofrece otra posibilidad, otra bala para gastar, la última, y hay que intentar aprovecharla. En ese aspecto vamos en el buen camino".

A pocos días de disputar el partido ante el San Sebastián de los Reyes, el técnico del Coruxo reconoce que "los jugadores están muy metidos, no cabe. Es que si no nos vemos enganchados en la última prueba que tenemos mal iríamos. Veo a la gente enganchada y con estas estamos para sacar adelante el partido".

Para el entrenador del Coruxo es importantísimo contar "con la gente que va a viajar desde Vigo, la que lo va a hacer desde Madrid, porque eso va a ser un impulso para los jugadores al llegar al campo, cuando comience el partido y vean que tenemos a gente que nos apoya, que nos anima y que va a estar con nosotros a muerte".

Jacobo reconoce que "deberían estar prohibidos los transistores en una jornada como esta. A nosotros solo nos vale ganar, por lo que debemos olvidarnos de lo que pasa en otros campos y centrarnos en lo que va a pasar en nuestro partido y, a partir de ahí, ver lo que sucede en otros campos, pero cuando el árbitro pite el final del partido".

En los últimos días, la polémica llegó al grupo con la petición de varios clubes para prohibirle al Deportivo Fabril disputar la fase de ascenso. Un equipo, el herculino, que se mide en esta última jornada al Toledo, rival directo del Coruxo para evitar esa última plaza de descenso de categoría. "La gente no piensa las cosas", indicó Jacobo, "hay una norma que es de obligado cumplimiento para todos los clubes, y si esa norma le permite jugar el play off no debería haber mucho más debate. Parece que los equipos que están en este debate solo piensan en la cabeza del grupo, pero en la zona baja hay también equipos implicados en lo que haga el Deportivo Fabril como ellos. Nos estamos jugando la vida. Confiamos plenamente en el Deportivo Fabril, en que sean profesionales y que se van a vaciar, no por nosotros, sino por ellos y el orgullo de poder ser campeones".