Borja Jiménez: "Es el momento de disfrutar de un día único"

Dos equipos vigueses pelearán en la última jornada por conseguir la cuarta plaza que da derecho a jugar la fase de ascenso a Segunda División A. Rápido de Bouzas o Celta B. O tal vez ninguno de ellos porque el Navalcarnero, tercero en discordia, visita Bouzas y si gana dejará sin opciones a los dos equipos de Vigo.Los entrenadores de ambos equipos, Borja Jiménez y Rubén Albés, viven con aparente tranquilidad las horas previas a esta última jornada. Sienten que parte de sus deberes ya los han hecho y que ahora se trata de ponerle la guinda a la temporada.

Muchos han sido los adjetivos que a lo largo de la temporada se han utilizado para describir la campaña del Rápido en su debut en Segunda División B. Ninguno seguramente alcanza a describir la magnitud de lo realizado por el equipo de Bouzas que el domingo en su campo se va a jugar la posibilidad de disputar el play-off de ascenso a Segunda División A ante un rival directo, el Navalcarnero..

Borja Jiménez, entrenador del Rápido de Bouzas, confesaba ayer tras la conclusión del entrenamiento en el Baltasar Pujales, que "la verdad es que hemos llegado a un punto de la competición en donde estamos arriba con todos los demás, ya no queda nada y tenemos opciones igual que cualquier otro equipo. Independientemente de lo que ocurra el domingo, nuestra temporada es de diez. ¿Que ahora somos capaces hacer play off? pues es lo que queremos todos. Sabemos que es difícil porque no dependemos de nosotros mismos, nos pasa igual que al Celta B, pero tenemos la intención de conseguirlo".

Sobre la forma de afrontar mentalmente una situación como esta, Borja decía que "cuando llegas, como es nuestro caso, a esta última jornada en un sitio que no esperabas realmente no tienen ningún tipo de presión, porque sabes que si lo consigues está muy bien, pero si no lo consigues sigue estando muy bien. ¿Que si no lo conseguimos de primeras podríamos sentir frustración? Pues seguro. El equipo es muy competitivo, es ganador, y nos interesa jugar una fase de ascenso, pero cuando analicemos todo lo que hemos hecho este año eso desaparecerá. Es momento para disfrutar de un día único, de un día inolvidable para todos y ojalá tenga un final bonito".

Sobre la posibilidad de que se llene el Pujales, el técnico del Rápido apuntó que "Este año no hubo buenas entradas, el público en ese aspecto no ha apoyado mucho al equipo, es una realidad, hemos insistido mucho para que acudieran por méritos de los propios chavales y a mí me gustaría que si tuviera que ser nuestro último partido en el Pujales, pues que la gente los recibiera como se merecen y los despidieran de la misma manera. Creo que lo que han conseguido estos jugadores se recordará durante mucho tiempo".

Sobre la situación de la plantilla, reconoce que "al final hay mucho trabajo por detrás para que no existan esas lesiones. Es cierto que el otro días tuvimos un contratiempo con Isma que posiblemente tenga que pasar por el quirófano por el menisco, después lo de Deivid y Cristian, pero está claro que un partido así no se lo quiere perder nadie y no tendrán problemas estos dos últimos para estar con el grupo".

De lo que no cabe duda es que la moral del equipo está por las nubes y no hay cansancio, ni físico ni mental. "Pues imagínate", prosiguió el entrenador del Rápido, "paramos el otro día a repostar en Talavera de la Reina y llenamos los tanques otra vez, vamos que no hay ningún problema. La victoria del otro día nos vino fenomenal en todos los aspectos y tenemos muchísimas ganas de que llegue el domingo y de seguir haciéndolo igual de bien que lo hemos hecho hasta ahora. Hemos intentado que la semana no se hiciera larga con actividades, ya que en estas semanas lo que no hay que hacer es fútbol. Vamos prepararlo pero sin cargar al jugador".