El blues de Balaídos

"En dos o tres años estará hecha la reforma", se anunció sobre las viejas pistas de Balaídos en diciembre de 2008. Casi una década después el proceso sigue en el punto de partida, envuelto en un laberinto administrativo. Xunta de Galicia y Concello de Vigo se acusan mutuamente de ser los responsables. A la espera de esa obra, los atletas olívicos denuncian además que existe dejadez en la conservación de las actuales instalaciones, con numerosas carencias y defectos tanto a nivel de infraestructura como de equipamiento. Balaídos se ha quedado congelado en el tiempo a la vez que envejece con la melancolía de un blues.

"Están dejando morir la instalación", se lamenta un miembro de la comunidad atlética viguesa. La queja es frecuente y común entre los usuarios de las pistas de Balaídos. El proceso de reforma integral, iniciado en 2008, sigue estancado en sus trámites administrativos, en medio de una guerra institucional. Entre tanto, los deportistas denuncian el descuido en el mantenimiento de lo que se tiene. Un problema enquistado en la cuna del mejor atletismo gallego.

La necesidad de reformar las pistas de Balaídos se asumió hace tiempo. Las gradas, bajo las cuales se ubican gimnasio, vestuarios, almaces y cuartos de baño, son viejas, con filtraciones, humedades y grietas por las que se cuelan ratas y ranas. Falta además el módulo cubierto bajo el que guarecerse en los días de diluvio. En el estadio cercano, bajo Río, junto a las canchas de baloncesto, existía un pequeño tramo de tartán que daba servicio al menos a los niños. Este año, clausurado por las obras, el único recurso de los entrenadores durante el áspero invierno ha sido mandarlos a correr bajo los soportales del estadio.

Fue en diciembre de 2008 cuando la Xunta, en manos del Bipartito, presentó en la Casa do Deporte su proyecto de remodelación de las pistas. La conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, y la directora xeral del ramo, Marta Souto, se comprometieron a invertir cinco millones en pistas, gimnasio, gradas para 1.200 espectadores y un módulo cubierto de 110 metros. El Concello de Vigo, en el acuerdo, se comprometía a construir un pabellón en Candeán, obra que se llevó a cabo.

Las elecciones de marzo de 2009 desalojaron al equipo de Bugallo, que se fue dejando su idea como un simple protocolo, sin sustanciarla en un convenio. José Ramón Lete Lasa fue nombrado director xeral para o Deporte, elevado después al grado de secretario xeral. La reforma inició su tortuoso peregrinar por los intestinos burocráticos. Lete devolvió todo al punto de partida y creó una comisión del atletismo gallego encargada de estudiar las necesidades. La comisión concluyó en octubre de 2009 que mejorar Balaídos resultaba prioritario. Hubo estudios preeliminares, bocetos... Nunca se llegó a consignar la partida que desatascase el asunto.

El futuro de las pistas quedaría posteriormente vinculado a la del campo vecino. El Concello reclamó la implicación de la Xunta, que en octubre de 2014 propuso encargarse de la instalación atlética a cambio de quedar al margen de la futbolística. En junio de 2015 Lete anunciaba que todo estaba listo para licitar la redacción del proyecto. En noviembre de 2016 el propio Lete volvió a hablar de luz verde y detallaba que la Xunta aportaría 2,3 millones y el Concello, 500.000 euros. Confiaba en arrancar con todo el proceso a finales de 2017 pese a las dificultades generadas por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal. En mayo de 2018 todo sigue empantanado. La Xunta asegura que su inversión depende de que el Concello realice la tramitación necesaria. "Y no tenemos novedades", indican desde el departamento de Deportes. Desde el Concello, por el contrario, indican: "Una vez que la Xunta aporte los recursos, no habrá la más mínima dificultad urbanística. Se puede resolver en 6 meses ya que se iniciaría la reforma a través de Ley 3/2016, de 1 de marzo, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés,conocida como Ley Vigo, como se ha hecho en muchas ocasiones. El problema es que la Xunta no pone los dos millones de euros comprometidos". En Praza do Rei sostienen que "esto se origina cuando la Xunta de Galicia decide no dedicarle ni un solo euro a la reforma del estadio de Balaídos; un abandono que resulta de la mayor gravedad. La Xunta tiene que ejecutar el compromiso que asumió hace cuatro años a través del entonces secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete. ¿Dónde está ese dinero?".

Pero la paralización del proyecto de reforma no es la única controversia. Las pistas, aunque siempre de titularidad municipal, fueron regentadas durante muchos años por la Federación Gallega. El conflicto entre el Concello y la institución federativa hizo que la gestión fuese recuperada para el IMD. Parte del atletismo vigués entiende que el presidente de la Gallega, Isidoro Hornillos, en la recta final de su mandato, se ha desentendido de Balaídos desde entonces.

La gestión municipal ha implicado un nuevo horario. Las pistas, ahora, permanecen cerradas por la mañana en lunes, martes y jueves, lo que ha afectado sobre todo a personas que prepara oposiciones con prueba física.

Listado de defectos

Las mayores reclamaciones se centran en el mantenimiento. El tartán están levantado y en muy mal estado en la recta principal, contrarrecta y pasillo de pértiga secundario. Las hierbas y la acumulación de tierra dificultan el drenaje. Los fosos secundarios de longitud no tienen arena suficiente. Los círculos secundarios de lanzamiento están deteriorados igual que los obstáculos y no se cuida la ría. Respecto al exterior del anillo, la hierba no se corta con regularidad y el vallado que rodea las pistas está roto en varias zonas. Falta un anemómetro. Los marcadores y señales, que datan de 1982, están rotos, deteriorados o desaparecidos. La bancada de los jueces está oxidada y su torre no posee conexión de internet, fundamental con los actuales sistemas de cronometraje. Los atletas también denuncian que haya papeleras rotas, aseos sin jabón y escaso papel higiénico. Lamentan la poca limpieza o el desorden de los almacenes. Hace algunos días se tuvo que arreglar una avería de fontanería y el agujero que se practicó en la pared sigue sin tapar. Un falso techo tiene planchas rotas y existen baldosas caídas. Es el escenario con el que conviven alrededor de doscientos usuarios diarios, muchos de ellos niños.