Tino Fernández, dispuesto a afrontar unas elecciones

Tino Fernández presentó ayer a Carmelo del Pozo como director deportivo del club blanquiazul. "A veces los clubes son más importantes que la categoría", indicó Del Pozo, que tuvo que llegar a un acuerdo con el Levante. "Entendí que merecía la pena arriesgar, poner de mi parte, que no podíamos pensar solo en lo económico", sostuvo. Por otra parte, el presidente del Deportivo repasó varios temas de actualidad.

Elecciones: Tino Fernández optará a la reelección si Miguel Otero, expresidente de la Federación de Peñas del club coruñés y exconsejero del Lugo, presenta el 5 % del capital social necesario para convocar una asamblea de accionistas. "Tengo nivel de confianza alto en lograr el respaldo mayoritario de los accionistas", indicó.

Plantilla: El Deportivo está capacitado para asumir a sus actuales jugadores en Segunda. "Desde el punto económico no tenemos obligación de deshacernos de nadie en concreto", aseguró Fernández. Respecto a las cláusulas de rescisión, reconoció que casi todas son "diferentes en Primera y en Segunda" a partir del 1 de julio. En algunos casos, como el de Emre Çolak, la indemnización pasa de 20 millones a 1, o el de Andone, que pasa de más de 20 a 6.

Economía: El dirigente tranquilizó al deportivismo sobre la salud económica del club. "No hablaría nunca de riesgo para el futuro. Seguimos teniendo una deuda muy alta, que no ha desaparecido aunque se ha reducido mucho, 19,2 millones la temporada pasada, y contamos con una estructura que permite afrontar el futuro con tranquilidad", declaró. Respecto al crédito de 45 millones de euros que le facilitó Abanca, precisó que no tiene carencia cero en Segunda División, aunque sí un "tratamiento diferente".

Rolán: "Tenemos un contrato y vamos a analizarlo con calma, con él y su agente, sobre cuál puede ser la mejor solución para el futuro. Sí tenemos una relación, pero no me atrevería decir qué va a pasar con él", comentó Fernández sobre el uruguayo Rolán, cedido esta temporada por el Girondins al Málaga.

Bergantiños: El centrocampista cedido al Sporting Álex Bergantiños tiene contrato con el club asturiano en caso de que ascienda a Primera, aunque podría volver al Deportivo. "Hay unas condiciones previstas para que se quede allí, pero depende de él, la clave es el propio jugador", comentó Tino.