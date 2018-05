"Larga vida al Rallye Rías Baixas"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentó ayer el 52 Rallye Recalvi Rías Baixas, que regresa a las carreteras del municipio y de su área de influencia dentro del Campeonato de Galicia de Rallyes sobre asfalto 2018. Acompañado por Chema Rodríguez, director general de Recalvi y "promotor del rallye", como explicó el regidor, del presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, Iván Corral, del edil de Deportes, Manel Fernández, y de dos pilotos de referencia como el histórico Beny Fernández y Alberto Meira, el regidor valoró el impulso de Rodríguez a esta histórica prueba pues "tiene mucho que ver en nuestra presencia en el rallye y en que todo esto marche por tan buen camino".

Porque la prueba, que se disputa este viernes 11 y sábado 12 (parque cerrado en Samil, donde tendrá lugar la entrega de trofeos la noche del sábado, y presencia de los vehículos en Príncipe el viernes por la tarde), regresa con máxima expectación entre los pilotos. "Partimos de una inscripción increíble, limitada a 150 coches por cuestiones de horario porque si no se colapsaría", explicaba Rodríguez, que recordó que el Rías es "una prueba deportiva de tanta tradición, de las más importantes de Galicia". La organización recibió 200 solicitudes de participación, debiendo rechazar medio centenar.

Caballero, por su parte, se mostró "contento con este rallye" e incidió: "Nos incorporamos para la potenciación del rallye y del automovilismo y queremos la presencia del rallye en la ciudad". Los 150 vehículos inscritos estarán en pleno centro, en Príncipe "para que se les vea hasta que salgan hacia Gondomar a iniciar la carrera". La previsión de partida del parque cerrado de Samil para este viernes se ha fijado para las 18:20 horas hacia Porta do Sol. El único tramo cronometrado de esa primera jornada está marcado en Gondomar a las 19:43.

El alcalde confía en que se verá "un gran rallye por el medio de estos dos actos en Príncipe y la entrega de premios en Samil". Y deseó "muy larga vida al rallye y los mejores éxitos a quienes participan".

Desde el Grupo Recalvi, patrocinador privado principal del evento, se anunciaron también los planes de futuro: "Fue la mejor prueba de España de rallyes en los últimos años y es fantástico volver a retomarlo. Sin la ayuda del Concello y la Deputación no se podría hacer y la idea es consolidarlo el año que viene, volver a las cotas que tenía anteriormente y acercarlo aún más si cabe a Vigo". El planteamiento es poder realizar en 2019 "un tramo urbano como se hacía en Samil o en el Castro antiguamente".

Caballero y Rodríguez también destacaron la figura del presidente federativo, Iván Corral, "que ha sido uno de los que ha empujado para que esta prueba saliera adelante". El jefe del gobierno municipal, además, cerró el acto bromeando sobre los dos pilotos asistentes. "No son malos, no". El vigués Beny Fernández conquistó el Rías en 1981, 1982 y 1983, un logro no conseguido por nadie más, y el gondomareño Meira, en 2012.

La nueva edición del rallye más antiguo de Galicia (1963) es la tercera de nueve pruebas puntuables para el Gallego de rallyes de asfalto, que va de febrero a noviembre. Ya se han disputado los de Narón y A Coruña.

Serán 97,90 kilómetros contra el reloj en cinco secciones y nueve tramos cronometrados (en cuatro de las secciones el tramo se pasa dos veces). Vigo, Gondomar, Porriño, Ponteareas, Salceda de Caselas, Mondariz y Covelo son los concellos que toca este Rías 2018.

La prueba puntúa, además de para el Gallego de rallyes, para la Copa Galicia de pilotos, de copilotos y de escuderías y para cuatro copas de promoción (Copa Top Ten Pirelli-Castrol / Volante F.G.A. - 2ª Promoción Xoven Piloto 2018 de Galicia / Copa Pirelli AMF MotorSport / Copa Iniciación Recalvi).

El rallye cuenta con 7.600 euros en premios que se reparten entre los seis primeros de la general y los tres primeros de cada una de las cinco agrupaciones (categorías en función del tipo de vehículo). De la cantidad total, 1.600 euros son para el equipo campeón.

Al ser puntuable para el Gallego todos los equipos deben poseer licencia federativa autonómica, pero eso no impedirá la presencia foránea. Dos coches de Portugal, de la escudería Macominho Sport, disputan el Gallego, al igual que otro de la escudería cántabra CDE Motor Racing.