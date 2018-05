El Deportivo denuncia que Tebas ayuda al Fuenlabrada contra el Fabril

El Fuenlabrada ha enviado un escrito a la Federación Española de Fútbol y a LaLiga para que ésta informe de la existencia o no de expedientes que puedan generar descensos disciplinarios y para que si no los hay, la Federación confirme que el Fabril no puede jugar la fase de ascenso a Segunda. El documento del club madrileño justifica su petición por los perjuicios que el concurso del Fabril, filial del Deportivo, le causaría en las eliminatorias por el ascenso y también por los graves perjuicios que generaría "sobre la integridad de la competición", al participar en la misma un equipo que no se juega nada.

Tras la disputa de la jornada 37, el Rayo Majadahonda es líder del grupo 1 de Segunda B, seguido del Fabril y el Fuenlabrada, los tres con plaza directa para luchar por el ascenso. El Rápido de Bouzas, el Celta B y el Navalcarnero lucharán por la otra plaza que da opción a esta fase, en la que existen unos privilegios en función del puesto que el equipo ocupe en la fase inicial.

El Rápido firma, el Celta no

El escrito del Fuenlabrada, al que se han adherido tanto el Rayo Majadahonda, como el Navalcarnero y el Rápido de Bouzas, recuerda la circular federativa que regula la fase de ascenso. La misma determina que los cuatro primeros de cada grupo participarán en la segunda fase de la competición, salvo que por su condición de filiales o dependientes no pudieran optar al ascenso, situación en la que se encuentra el Fabril tras el descenso ya matemático del Deportivo. Por ello el Fuenlabrada pide que LaLiga confirme la existencia o inexistencia de expedientes administrativos que pudieran llevar al descenso de otro club en beneficio del Deportivo, supuesto que se descartaría de no existir los mismos.

El conjunto madrileño rechaza también la posibilidad de que por incomparecencia de algún club el Deportivo pudiera evitar el descenso para el día del sorteo del "playoff" de ascenso, que será el próximo lunes día 14, cuando solo quedarán en disputa los tres puntos de la última jornada.

El Deportivo, a través de su presidente, Tino Fernández, ha asegurado que el máximo dirigente de LaLiga, Javier Tebas, "roza el conflicto de intereses" al supuestamente representar, a través de su despacho de abogados, al Fuenlabrada. Fernández relató que ha "recibido con sorpresa" un sobre que venía dirigido a la asesoría jurídica del club y que contenía una fotocopia del escrito del Fuenlabrada a la Federación Española. Fernández consideró que "es llamativo que uno de los argumentos" del Fuenlabrada es pedir a LaLiga "un certificado" que confirme que no va a producirse un "descenso administrativo" en Primera. "No sé si se puede confirmar cuando la temporada no ha acabado", expuso y reveló que ese sobre estaba "enviado desde el despacho de Tebas".

Fernández indicó que el sobre les llegó a través de la mensajería MRW y que, aunque en la carta no venía el remitente, sí figuraba en "el plástico" de la empresa de correo urgente. "A lo mejor es que se olvidaron de que MRW pone quién la manda. La casualidad es mirar el plástico de MRW, que normalmente tiras a la basura", ha señalado.

"Roza el conflicto de intereses, si no lo es. No se puede estar en todo", apuntó el mandatario blanquiazul, quien le envió un mensaje a su homólogo de LaLiga: "Creo que hay que apartarse un poco de los temas". Matizó que la relación entre ambos es "buena y sana".