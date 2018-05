Mouriño: "El Celta no podría aceptar que Aspas se fuese por menos de la cláusula"

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, ratificó ayer por la noche la intención del club de no ceder ni un solo euro en el caso de que algún equipo pretenda negociar el precio de Iago Aspas. Mouriño intervino ayer en Vigo en el programa "El Transistor" de Onda Cero en el que dejó claro el plan del equipo vigués: "El Celta y el celtismo no aceptarían que Aspas se fuera por menos valor de la cláusula".

Mouriño medio reconoció el interés de Valencia y Atlético de Madrid por el delantero moañés y aunque admitió que la relación con los dos clubes en cuestión es muy buena eso no cambia la situación: "Podemos hablar, llegar a acuerdos, formas de pago... No tendríamos inconveniente en hablar con cualquier club, pero no podemos plantearnos venderlo por nada menos".

Iago Aspas, que también estuvo en el programa con el presidente del club, apenas se refirió a este asunto y simplemente apuntó que estaba a gusto en Vigo aunque también deslizó que en su vida las espectativas siempre habían sido muy altas.